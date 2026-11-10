VIDEO Un rucsac a explodat într-un oraș din Spania, după ce poliția a fost chemată la fața locului

Un polițist a murit, iar un altul a fost rănit în urma exploziei unui rucsac în orașul Oviedo din nordul Spaniei, transmite BBC.

Explozia s-a produs marți dimineață, în momentul în care agenți ai Unității Speciale Canine din cadrul Poliției spaniole au ajuns la fața locului pentru a verifica un rucsac suspect, a anunțat poliția.

Poliția spaniolă i-a adus un omagiu agentului decedat, identificat drept Juan José, printr-un mesaj publicat pe platforma „X”, în care a transmis: „Gândurile și sufletele noastre sunt alături de familia sa, de prieteni, colegi și de toți cei dragi”.

Potrivit presei locale, polițiștii au descoperit rucsacul după ce s-au deplasat la fața locului pentru a interveni într-un alt incident.

Primele detalii din presa spaniolă despre explozie

El Diario notează că ofițerii au intervenit la domiciliu după un atac armat în care o femeie a fost rănită, marți, în jurul orei 7:00. La sosire, poliția a găsit și un rucsac la intrare care conținea un dispozitiv exploziv. Pentru a evita punerea în pericol a locuitorilor, ofițerii au mutat dispozitivul afară și, în timp ce îl manipulau, acesta a explodat.

🚨 Última Hora: grave suceso esta mañana, sobre las 07:30 horas, en el barrio de Villafría de #Oviedo. 👮🏻‍♂️ Explosión de artefacto que, según primeros datos, ha podido tener consecuencias trágicas para un compañero y dejado varios heridos más. Nuestro apoyo para toda la Jefatura. https://t.co/GXYNeFhwyK — CEP (@cep_cepolicia) November 10, 2026

Ofițerul rănit, aflat în stare critică, este un specialist din cadrul unității de dezamorsare a bombelor (TEDAX) care și-a pierdut un picior.

Poliția Națională îl caută pe autorul atacului armat dinaintea exploziei, care ar putea fi înarmat, și a desfășurat ofițeri în tot orașul. Acesta este descris ca fiind un bărbat chel, în jur de șaizeci de ani, conform informațiilor furnizate pentru a ajuta la identificarea sa.

Toate evenimentele publice din Oviedo au fost suspendate în urma incidentului.