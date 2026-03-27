Un rus a fost condamnat în Marea Britanie pentru agresarea unei femei după ce Barron Trump a sunat la poliție. Judecător: „Te-a văzut cum o băteai”

Un cetățean rus a fost condamnat vineri la patru ani de închisoare de către un tribunal britanic, după ce Barron Trump, fiul președintelui american, a asistat la o agresiune asupra unei prietene de-a sa în timpul unui apel video și a alertat poliția, transmite Reuters.

Fiul cel mic al lui Donald Trump, în vârstă de 20 de ani, a declarat poliției că a sunat-o pe victimă la domiciliul acesteia din Londra în ianuarie anul trecut din SUA și a văzut că era agresată.

Polițiștii l-au arestat pe Matvei Rumiantsev, în vârstă de 22 de ani, care avea o relație intermitentă cu femeia de câteva luni.

„La un moment dat, în timpul agresiunii, a avut loc un apel către sau de la prietenul ei, Barron Trump”, a declarat judecătorul Joel Bennathan la Curtea Coroanei din Snaresbrook, în momentul pronunțării sentinței.

„El te-a văzut cum o băteai, iar tu ai ținut telefonul și ai filmat-o, un gest furios menit să o umilească. Domnul Trump, în mod corespunzător și responsabil, în ciuda faptului că se afla în Statele Unite, s-a asigurat că serviciile de urgență de aici au fost chemate și le-a relatat ceea ce văzuse”, a adăugat judecătorul.

Ca urmare a atacului, femeia, care a sunat la poliție în timpul atacului, a suferit vânătăi la bărbie, braț și încheietură, precum și zgârieturi, și a pierdut un smoc de păr.

Rumiantsev a fost găsit vinovat în ianuarie de agresiune și obstrucționarea justiției, dar achitat de acuzațiile de viol și strangulare intenționată, și a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru ambele infracțiuni, pedepsele urmând a fi executate consecutiv.