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Sanatate

Un sac de plastic de 80 de cenți salvează mii de femei de la moarte după naștere. Cum funcționează

Alina Neagu
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Acest dispozitiv medical simplu, ca un sac, care colectează sângele pacientei pe masa de naștere, ajută la prevenirea uneia dintre principalele cauze de mortalitate maternă la nivel mondial: hemoragia postpartum. 

  • „Cum ar putea o simplă folie de plastic și o mică modificare a procedurilor de tratament să salveze viețile femeilor?”
  • Este întrebarea pe care și-a pus-o inițial doctorița din Nigeria, apoi a luptat ca sacul și procedurile să devină standard în spitale.
  • Astfel de dispozitive se folosesc și în România. Daniela Stan, asistenta-șefă la Maternitatea Giulești, ne-a explicat cum. 