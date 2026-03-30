Un satelit românesc este lansat luni cu o rachetă SpaceX

O rachetă Falcon 9 de la SpaceX va pune luni pe orbita terestră un satelit de comunicații dezvoltat de un consorțiu din România. Se numește EMISAR și a fost creat după o colaborare între sectorul privat, instituții de stat și universități.

Satelitul EMISAR a fost conceput pentru a demonstra transmiterea securizată de mesaje digitale între stații de la sol aflate în locuri diferite, conform site-ului companiei Romanian InSpace Engineering (RISE).

Misiunea din care face parte și satelitul românesc se numește Transporter 16, iar lansarea este programată pentru 14.02, ora României, cu o rachetă Falcon 9, de la centrul spațial Vandenberg (California).

Ce face EMISAR



„EMISAR este conceput să testeze un serviciu Store-and-Forward pentru transmiterea de mesaje digitale între stații de sol. Practic, satelitul colectează date în timpul trecerii deasupra unei stații, le stochează la bord și le retransmite în trecerile următoare, când se află din nou deasupra României. Sistemul presupune două puncte de recepție și control: stația ISS Măgurele și stația Universității Maritime din Constanța”, se explică într-o postare a Autorității Naționale pentru Cercetare .

Cine a dezvoltat satelitul

Proiectul a fost dezvoltat de un consorțiu românesc coordonat de Institutul de Științe Spațiale – filiala INFLPR, în parteneriat cu companiile Romanian InSpace Engineering (RISE) și RARTEL S.A, alături de Universitatea Maritimă din Constanța (UMC).

Institutul de Științe Spațiale a furnizat infrastructura necesară pentru integrare, testare și operare. Romanian InSpace Engineering (RISE) a contribuit cu expertiză în analiza misiunii, proiectare mecanică, termică și electronică, integrare și testare, precum și dezvoltare software și operarea de la distanță a satelitului.

Satelitul EMISAR (sursa foto Romanian InSpace Engineering (RISE)

RARTEL S.A. a dezvoltat sistemele de comunicații radio și procedurile operaționale, iar Universitatea Maritimă din Constanța este responsabilă pentru elemente de infrastructură, cum ar fi proiectarea antenelor și sistemelor de comunicații asociate.

„EMISAR demonstrează capacitatea de a dezvolta și integra, într-un timp foarte scurt (sub 2 ani), soluții bazate pe componente comerciale pentru misiuni spațiale cu obiective bine definite”, se spune într-o postare a Institutului de Științe Spațiale – Filiala INFLPR.

Consorțiul a mai dezvoltat doi sateliți care au ajuns pe orbită – ROM-2 și ROM-3, ambii lansați în decursul anului 2023.