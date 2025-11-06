Un scafandru croat stabilește un record uluitor care deschide noi perspective în lumea medicală

Scafandrul liber croat Vitomir Maricic, în vârstă de 40 de ani, se relaxează sub apă în timpul unui antrenament la piscina din Rijeka, pe 4 octombrie 2025. Credit line: DAMIR SENCAR / AFP / Profimedia

Scafandrul croat Vitomir Maricic a stabilit un nou record mondial Guinness, ținându-și respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, cu aproape cinci minute mai mult decât recordul anterior. Acum, se pregătește deja pentru următoarea sa scufundare, potrivit France24.

Timp de aproape 30 de minute, Vitomir Maricic a stat fără să respire într-o piscină. „Totul a fost dificil, pur și simplu copleșitor”, a spus scafandrul în vârstă de 40 de ani, reflectând asupra zilei în care a doborât recordul, pe 14 iunie 2025.

„Când mă scufund, mă deconectez complet de tot, ca și cum nici nu aș fi acolo. De data aceasta, am avut dificultăți mentale și, la jumătatea drumului, m-am gândit să renunț”, a mai spus el.

Înainte de scufundarea record, Maricic a inhalat oxigen pur timp de 10 minute pentru a-și pregăti corpul să reziste atât de mult fără aer proaspăt.

Medicul său a privit cu teamă și incertitudine cum scafandrul s-a luptat să atingă recordul într-o mică piscină din interiorul unui hotel din orașul Opatija, situat pe coasta de nord a Croației. „Este ceva complet necunoscut pentru medicina modernă”, a spus pneumologul Igor Barkovic.

Dar recordul lui Maricic de 29 de minute și trei secunde fără oxigen ar putea deschide noi posibilități, a adăugat expertul în medicină hiperbarică și maritimă.

„Deschide noi perspective și poate chiar posibilități pe care le-am putea aplica într-o zi pentru a ajuta pacienții”. a spus medicul.

Dincolo de limite

În ciuda convulsiilor care i-au zguduit corpul și a unor dureri aproape insuportabile, Maricic a declarat că și-a revenit fără sechele pe termen lung. Acum, el are deja în vedere un alt record.

Rusul Alexey Molchanov deține recordul pentru cea mai adâncă scufundare liberă cu greutate variabilă, coborând 156 de metri cu greutatea înainte de a reveni la suprafață fără ea. Maricic își propune să depășească acest record în doi ani, încercând să ajungă la 160 de metri.

Dar chiar și pentru un instructor de scufundări experimentat, este nevoie de o condiție fizică excepțională și de o pregătire specială pentru a rezista presiunii intense a unei astfel de scufundări fără oxigen.

„De fiecare dată când cred că am toate răspunsurile și că mi-am împins corpul la limita maximă, se deschide o nouă fereastră de oportunități și apar noi întrebări”, a spus Maricic.