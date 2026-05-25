Un scandal de abuzuri sexuale împotriva copiilor din grădinițe și școli zguduie din temelii Franța. Peste 100 de plângeri, doar la Paris

Franța se confruntă cu un scandal național de abuz asupra copiilor, supraveghetori din zeci de școli de stat de nivel preșcolar și primar fiind anchetați pentru violență, agresiune sexuală și viol, relatează The Guardian.

Procurorii au confirmat că poliția din Paris examinează peste 100 de acuzații de maltratare, violență fizică și viol asupra unor copii, unii în vârstă de doar trei ani, comise de supraveghetori școlari în timpul pauzei de prânz, al somnului de după-amiază și al activităților „after-school”.

„Avem anchete în desfășurare în 84 de grădinițe, aproximativ 20 de școli primare și aproximativ 10 centre de îngrijire de zi”, a declarat Laure Beccuau, procuroarea-șefă a Parisului.

Avocații au precizat că investigațiile includ presupusul viol asupra unor copii de doar trei și patru ani.

„Un scandal de proporții” în Franța

Grupurile de părinți spun că au luptat ani de zile pentru ca aceste acuzații să fie luate în serios. Ei afirmă că eșecurile din procesul de recrutare și verificare a supraveghetorilor școlari, numiți „monitori” în Franța, au permis continuarea abuzurilor.

„Este un scandal de proporții”, afirmă Florian Lastelle, avocatul a trei familii din Paris care au depus plângeri la poliție în legătură cu presupusele abuzuri asupra copiilor lor. „Sistemul școlar de stat este o sursă de mândrie în această țară, dar din păcate, în Franța de astăzi nu se poate spune că serviciul public garantează siguranța copiilor”, a adăugat el.

Supraveghetorii școlari sunt sunt alături de copii în timpul prânzului, pauzelor, somnului și activităților „after-school”, uneori petrecând mai mult timp cu aceștia decât profesorii. Ei nu sunt angajați direct de școli sau de Ministerul Educației al Franței, ci sunt recrutați de primării sau autorități locale. În multe cazuri aceștia sunt fără pregătire sau diplome profesionale, iar din ce în ce mai frecvent sunt angajați pe în bază ocazională, mulți fiind plătiți la oră.

Grădinița este obligatorie în Franța de la vârsta de trei ani, iar supraveghetorii școlari sunt o prezență zilnică esențială pentru copiii cu vârste între trei și 11 ani.

Acuzații de abuz sexual împotriva copiilor la instituții din întreaga Franță

Acuzațiile împotriva supraveghetorilor școlari raportate de părinți din toată Franța includ cazuri de copii agresați verbal și fizic, împinși, trași de păr, cărora li se refuză mâncarea, care sunt forțați să mănânce până vomită sau care sunt agresați sexual.

Avocatul Louis Cailliez, care reprezintă două familii din Paris, a depus plângeri la poliție în februarie în legătură cu presupuse violuri ale unor copii de grădiniță, anul trecut. Într-un caz, o fetiță de trei ani ar fi fost violată de un supraveghetor într-o școală din vestul Parisului.

Într-un alt caz, un băiat de trei ani ar fi fost violat de același supraveghetor, care fusese mutat la o altă școală după ce au existat plângeri că fusese violent fizic cu copiii.

Relatările tulburătoare ale părinților

Cailliez a spus: „Într-o dimineață, băiatul de trei ani a devenit atât de tulburat în fața porților școlii, refuzând să intre, încât a intrat într-un fel de transă, iar mama lui era în lacrimi. Directorul școlii a fost nevoit să iasă și să-l oblige pe copil să intre la cursuri, iar la acel moment nici mama băiatului, nici directorul nu știau de ce”.

El a spus că acei copii suferă fizic și psihologic din cauza consecințelor abuzurilor.

„Este o tortură zilnică pentru părinții care vor ca ancheta să avanseze pentru a stabili amploarea infracțiunilor”, a adăugat el.

Cailliez a spus că sectorul supraveghetorilor școlari din Franța este un „dezastru” și o „catastrofă națională”.

Scandalul a căpătat o amploare națională înainte de începerea, săptămâna viitoare, a procesului unui supraveghetor școlar acuzat de agresiune sexuală asupra a cinci copii cu vârste între trei și cinci ani, la o grădiniță din Arondismentul 11 al Parisului.

Un verdict este așteptat luna viitoare într-un alt caz, al unui supraveghetor în vârstă de 47 de ani acuzat că a agresat sexual nouă fete de 10 ani la Paris.