Un segment din scara originală a Turnului Eiffel, vândut pentru o sumă care a depășit de trei ori estimarea inițială

Un segment din scara în spirală originală a Turnului Eiffel a fost vândut joi la licitație, la Paris, pentru peste 450.000 de euro, potrivit Reuters.

Cumpărătorul, prezent în sala de licitații, a intrat în posesia unei porțiuni de scară cu 14 trepte, înaltă de aproximativ 2,7 metri și cântărind 1,4 tone. Piesa datează din 1889, anul în care a fost finalizat celebrul monument care domină centrul Parisului.

„Când cumperi o parte din Turnul Eiffel, cumperi și o bucată din Paris, cu toată încărcătura simbolică și imaginarul pe care le reprezintă”, a spus Sabrina Dolla, directoarea departamentului de design Art Deco al casei de licitații Artcurial Paris.

În urmă cu peste 40 de ani, o parte din scara originală a Turnului Eiffel a fost demontată și împărțită în mai multe segmente, care au fost apoi vândute. Scara a fost înlocuită de lifturi.

Segmentul licitat joi a fost adjudecat pentru 450.160 de euro, de trei ori peste estimarea inițială, care îl evalua între 120.000 și 150.000 de euro.

Un alt fragment al scării a fost vândut în 2008 unui colecționar american pentru suma record de 550.000 de euro. Mai multe segmente ale scării Turnului Eiffel se află astăzi în muzee, grădini și colecții private din diferite colțuri ale lumii.

Unele dintre ele sunt expuse în apropierea Statuii Libertății din New York, în grădinile Fundației Yoshi din prefectura japoneză Yamanashi sau în colecții private din afara Franței.

Sabrina Dolla a afirmat că interesul colecționarilor pentru Turnul Eiffel a crescut după Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.