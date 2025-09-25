Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone: „Au de zece ori mai multe”

Un senator rus din Zaporojie a recunoscut că Moscova pierde teren în războiul dronelor și că războiul împotriva Kievului a ajuns într-un impas. Declarațiile sale contrastează cu avertismentele fostului comandant-șef ucrainean, care spunea anterior că lupta s-a transformat într-un război de poziții costisitor, ce ar duce în cele din urmă la eșecul Ucrainei, notează Kyiv Post.

Dmitri Rogozin, membru al partidului pro-Kremlin Rusia Unită și senator ce reprezintă regiunea Zaporojie ocupată de Rusia, a afirmat că forțele ruse avansează doar „cu o dificultate enormă și la un preț colosal”.

El a descris situația de pe linia frontului ca fiind un război de poziții, în care echipamentele „sunt distruse înainte să ajungă în prima linie”, iar micile grupuri de asalt înaintează cu rezultate minime.

Rogozin a recunoscut, de asemenea, că Rusia rămâne în urmă în războiul dronelor. Potrivit lui, Ucraina dispune de „de zece ori mai multe drone”, datorită sprijinului primit din partea „unei coaliții de țări high-tech”. El a susținut că Ucraina lansează zilnic între 100 și 250 de drone cu rază lungă de acțiune, număr aflat în continuă creștere.

Rogozin consideră că natura statică a frontului și blocajul de poziții dezavantajează Rusia, mai ales în condițiile superiorității Ucrainei în materie de drone FPV pe câmpul de luptă.

Fostul șef al armatei ucrainene: „Războiul a intrat într-un blocaj de poziții, similar cu Primul Război Mondial”

Potrivit sursei citate, Valerii Zalujnîi, fostul comandant-șef al armatei ucrainene, consideră, în schimb, că natura statică a frontului este nefavorabilă Ucrainei. Fostul comandant-șef speră la o ofensivă de străpungere care să scoată armata din pozițiile fixe, pentru a evita un război de uzură despre care credea că Ucraina nu îl poate susține pe termen lung.

Într-un articol publicat în publicația ucrainean Mirror of the Week, Zalujnîi scria că războiul a intrat într-un „blocaj de poziții, similar cu Primul Război Mondial”, în special pe frontul din Donețk, încă din finalul anului 2022. El a pus stagnarea contraofensivei ucrainene din 2023 pe seama lipsei de personal și de echipamente.

Zalujnîi considera că natura statică a luptelor riscă să prelungească războiul în defavoarea Ucrainei. Deși observa tendința Rusiei de a încerca să rupă blocajul, el aprecia că incursiunea ucraineană din august 2024 în regiunea rusă Kursk a avut un preț prea mare. Astfel de operațiuni limitate, cu pierderi ridicate, spunea el, pot fi justificate doar în circumstanțe excepționale.

La nivel strategic, pătrunderea Ucrainei în Kursk nu a adus pierderi masive, dar a obligat Moscova să redirecționeze resurse din estul Ucrainei către interiorul Rusiei, notează sursa citată. Spre deosebire de străpungerea pe care Zalujnîi o dorea în Donbas, surpriza a jucat de partea Kievului.

În condițiile actualului front stagnant, avantajul apărării revine Ucrainei: pierderile majore se înregistrează de partea rusă, în timp ce victimele ucrainene sunt mai reduse comparativ cu o tentativă de ofensivă de amploare.

Chiar și cu frontul static, forțele ruse duc lipsă de muniții, hrană și medicamente, fiecare transport fiind vulnerabil atacurilor dronelor ucrainene, pe lângă dificultățile inerente ale unei armate aflate pe teren străin, în tranșee infestate cu șobolani.