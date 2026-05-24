„Un sentiment crescând că se apropie o catastrofă”. Elitele și opinia publică din Rusia par că se întorc împotriva lui Putin

Vladmir Putin la depunerea de coroane la monumentul ostașului necunoscut, 9 mai 2026. Foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin, din ce în ce mai izolat chiar și la el în țară, este hotărât să continue războiul din Ucraina, în ciuda economiei aflate în declin, au spus pentru The Guardian surse bine informate.

La începutul lunii mai, Vladimir Putin a sosit la un hotel din centrul Moscovei într-un SUV de fabricație rusă, îmbrăcat lejer, în blugi și o jachetă ușoară. Cu un buchet de flori în mână, a pășit fără grabă în hol și a îmbrățișat-o pe fosta sa profesoară, Vera Gurevich, care l-a pupatpe ambii obraji.

Apoi a ajutat-o pe Gurevich să urce în mașina sa și a condus-o la o cină la Kremlin.

Putin hat seine alte Schullehrerin mit dem Auto abgeholt, um sie auszuführen – er saß selbst hinter dem Steuer des Jeep Aurus.

Această evidentă punere în scenă a avut loc la doar o zi după ce mai multe ziare occidentale, citând un raport al serviciilor de informații europene, au scris că Putin se izolează în buncăre, de teamă că va fi asasinat.

Întâlnirea televizată a fost atent regizată pentru a consolida o imagine cu totul diferită a liderului rus, una pe care acesta a perfecționat-o de-a lungul celor 25 de ani de când se află la putere: președintele accesibil și încrezător, un om al poporului care se întâlnește cu o veche profesoară.

„Cu siguranță a avut loc o schimbare de atitudine a elitelor”

Dar, deși temerile privind o lovitură de stat iminentă sunt exagerate, nu există nicio îndoială că Putin intră în cea mai dificilă perioadă a lungii sale domnii.

Discuțiile pe care publicația britanică le-a avut cu mai multe persoane din anturajul liderului rus, precum și surse din lumea afacerilor rusești și oficiali ai serviciilor de informații occidentale, conturează însă imaginea unui lider izolat, înconjurat de o elită care devine rapid deziluzionată, atât de războiul care se clatină în Ucraina, cât și de recesiunea economică de acasă.

„Cu siguranță a avut loc o schimbare de atitudine în rândul elitelor în acest an… există o profundă dezamăgire față de Putin”, a spus un lider de afaceri cu relații, adăugând că există „un sentiment crescând că se apropie un fel de catastrofă”.

„Nimeni nu crede că totul se va prăbuși brusc mâine”, a spus sursa. „Dar există o conștientizare tot mai mare că se iau în continuare decizii complet fără sens și autodistructive. Oamenii care odată îl apărau pe Putin nu o mai fac. Orice sentiment de viitor a dispărut”, a adăugat acesta.

Cota de popularitate a lui Putin este în scădere, economia se află sub o presiune tot mai mare, iar chiar și bloggerii pro-Kremlin, care rareori l-au criticat pe președinte, încep să-și exprime astfel de opinii.

Lucrurile nu merg bine nici pe front

Toate acestea vin în contextul în care oficialii occidentali semnalează din ce în ce mai des că Ucraina a blocat avansul trupelor rusești, evoluție semnalată și de experți precum cei de la think-tankul Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Kremlinul rămâne probabil fidel obiectivelor sale inițiale de război, în ciuda faptului că o parte a elitei ruse recunoaște că războiul nu decurge favorabil, a notat acesta într-o evaluare publicată vineri.

Agenția de Informații a Apărării din SUA (DIA) a publicat o analiză la începutul acestei săptămâni în care vorbește de recentele câștiguri teritoriale ale Ucrainei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat și el joi că puternica apărare a Ucrainei a stabilizat linia frontului și a menționat și el câștigurile teritoriale ale Ucrainei.

Intensificarea campaniilor de lovituri cu rază lungă și medie de acțiune ale Ucrainei a impus, de asemenea, costuri economice, militare și de personal din ce în ce mai mari asupra eforturilor forțelor ruse de a susține efortul de război pentru câștiguri disproporționat de limitate.

Influenta publicație financiară Bloomberg a scris și ea vineri că unii înalți oficiali de la Kremlin consideră că războiul din Ucraina a ajuns într-un „impas” fără o soluție clară, dar Putin dorește în continuare să rezolve conflictul în condițiile sale, inclusiv prin cucerirea completă a regiunilor Donețk și Luhansk până la sfârșitul anului 2026.

Kremlinul va trebui curând să ia o decizie grea

În condițiile acestea, Kremlinul se va afla în curând în fața unei alegeri fundamentale: fie să-și intensifice radical mobilizarea, fie să-și reducă obiectivele de război, potrivit unui studiu al Institutului Internațional de Studii Strategice (IISS), un think-tank de la Londra.

Pentru a continua războiul cu Ucraina, Kremlinul va fi nevoit să recurgă la măsuri nepopulare, printre care o nouă mobilizare parțială, închiderea frontierelor, suspendarea ultimelor libertăți civile post-sovietice și trecerea la o economie dirijată de tip sovietic.

Măsurile vor avea un impact extrem de perturbator și vor fi nepopulare, spune studiul britanic.

Restricțiile tot mai severe impuse utilizării internetului indică faptul că Kremlinul anticipează acest lucru și pune în aplicare măsuri menite să împiedice mobilizarea politică venită de jos în sus, potrivit acestuia.

Având în vedere că dezertarea elitelor reprezintă o sursă majoră de schimbare în regimurile autoritare, este probabil ca Kremlinul să-și întărească și controlul asupra elitelor.

În cele din urmă, o mobilizare forțată la scară largă „prezintă riscuri serioase pentru stabilitatea regimului”, însă nu se poate afirma că aceasta va eșua, consideră IISS.

Veniturile din petrol scad, Rusia tot vinde din rezerva de aur

În plan economic, atacurile ucrainene continuă să limiteze veniturile rusești din rafinarea petrolului și energie, chiar dacă războiul din Orientul Mijlociu i-a adus un venit bugetar neașteptat pe termen scurt.

Potrivit unui material Reuters de miercuri, practic toate rafinăriile majore din centrul Rusiei și-au oprit sau redus producția de combustibil în urma recentelor atacuri cu drone ucrainene.

Rafinăriile afectate însumează peste 30% din producția rusească de benzină și 25% din producția de motorină a Rusiei.

Veniturile din petrol și gaze ale Rusiei din ianuarie până în mai 2026 au scăzut cu aproximativ al treilea an față de anul precedent, la 3.000 miliarde de ruble (aproximativ 42,1 miliarde de dolari).

Forțele ucrainene au crescut semnificativ frecvența, raza de acțiune și intensitatea unor astfel de atacuri din martie 2026, creând un impact supradimensionat asupra exporturilor de petrol rusesc și a capacității de rafinare și subminând capacitatea Rusiei de a profita de creșterile prețurilor globale ale petrolului, potrivit ISW, care notează că rusia se chinuie să-și repare rafinăriile din cauza sancțiunilor care îi restricționează accesul la piese de schimb.

Pentru a-și acoperi deficitul bugetar, Rusia continuă să vândă din rezervele de aur. Banca Centrală a Rusiei a raportat pe 20 mai că rezervele de aur ale Rusiei au scăzut pentru a patra lună consecutiv în aprilie.

Rezervele de aur ale Rusiei au scăzut cu aproape 28 de tone din ianuarie până în aprilie 2026, cel mai mare scădere de după 2002.

Banca Centrală a Rusiei a început să vândă din rezerva de aur în noiembrie 2025 pentru a susține cheltuielile ridicate din timpul războiului după ce Moscova a secat rezervele de lichiditate ale fondului suveran de investiții.