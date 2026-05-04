Putin se izolează în buncăre, de teamă că va fi asasinat. Motivul îngrijorării Kremlinului, dezvăluit de serviciile secrete europene

Kremlinul a consolidat serios măsurile de securitate pentru protejarea lui Vladimir Putin, pe fondul temerilor privind un posibil atac cu drone sau o lovitură de stat, potrivit mai multor informații oferite de un serviciu de informații european și de persoane apropiate de președinte, potrivit Financial Times și CNN.

Președintele Vladimir Putin petrece mai mult timp în buncăre subterane, ocupându-se în detaliu de operațiunile războiului din Ucraina și detașându-se tot mai mult de problemele civile, scrie Financial Times, care citează persoane de la Moscova care îl cunosc pe liderul rus.

Izolarea lui Putin crescuse oricum în ultimii ani, în special de la pandemia COVID.

Dar, în ultimele luni, îngrijorarea Kremlinului cu privire la o lovitură de stat sau o tentativă de asasinat, implicând în mod specific drone, s-a intensificat brusc, potrivit unui raport al unui serviciu de informații european, văzut de Financial Times și CNN.

Teama de dronele ucrainene

Există mai multe argumente pentru aceste îngrijorări.

„Șocul operațiunii ucrainene cu drone, denumită Spiderweb, este încă prezent”, a declarat pentru Financial Times o persoană familiarizată cu Putin.

Anul trecut, dronele ucrainene au atacat aerodromuri rusești dincolo de Cercul Polar Arctic.

Anul acesta, atacurile s-au intensificat, vizând în mod special infrastructura energetică a țării.

Chiar luni, dronele ucrainene au lovit în inima Moscovei, cu doar câteva zile înainte de parada militară prin care Rusia sărbătorește Ziua Victoriei.

Temerile legate de securitate au fost alimentate și mai mult de operațiunea americană pentru capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie, a declarat pentru Financial Times o a doua persoană, de asemenea familiarizată cu președintele.

Putin petrece mult timp în buncăre

În semn de răspuns la aceste îngrijorări, Serviciul Federal de Protecție (FSO) a înăsprit și mai mult măsurile de securitate stricte.

Verificările de securitate pentru persoanele care se întâlnesc cu el au fost înăsprite și mai mult, a declarat sursa apropiată serviciilor de informații europene.

Președintele și familia sa au încetat să mai meargă la reședințele lor din regiunea Moscovei și din Valdai.

Putin petrece mai mult timp în buncăre, inclusiv în zona Krasnodar din sudul Rusiei, lucrând de acolo timp de câteva săptămâni, în timp ce presa de stat folosește imagini preînregistrate pentru a proiecta o imagine de normalitate.

Oamenii din cercul apropiat al președintelui, inclusiv bucătari, fotografii și gărzile de corp, nu au voie să folosească transportul public și să utilizeze telefoane mobile sau dispozitive conectate la internet în apropierea lui Putin. În locuințele lor au fost instalate sisteme de supraveghere.

Persoanele din Rusia care îl cunosc pe Putin au afirmat că recentele întreruperi ale internetului din Moscova sunt, de asemenea, cel puțin parțial legate de securitatea președintelui și de protecția împotriva dronelor.

Agenții FSO efectuează acum controale la scară largă cu ajutorul unităților canine și sunt staționați de-a lungul malurilor râului Moscova, gata să reacționeze în cazul unor atacuri cu drone, potrivit serviciilor de informații europene.

Uciderea unui general

Uciderea generalului Fanil Sarvarov în decembrie anul trecut, într-un atac atribuit Ucrainei, a fost un alt moment care a generat temeri și chiar nemulțumire.

Potrivit sursei apropiate serviciilor de informații europene, citate de CNN, la o întâlnire tensionată, reprezentanții serviciilor de securitate s-au învinovățit reciproc pentru eșecurile în protejarea personalului militar de vârf al Rusiei.

Alexander Bortnikov, șeful FSB, serviciul federal de securitate, a dat vina pe Ministerul Apărării, care, spre deosebire de alte agenții, nu dispune de o unitate dedicată protejării înalților oficiali. Viktor Zolotov, șeful Gărzii Naționale și fostul bodyguard al lui Putin, a negat responsabilitatea, invocând resursele limitate.

În cele din urmă, președintele a făcut apel la calm și a însărcinat FSO să asigure securitatea a 10 generali de rang înalt, inclusiv trei adjuncți ai lui Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General, care până atunci fusese singurul ofițer aflat sub o astfel de protecție.

Putin coordonează în detaliu războiul

Informațiile apar într-un moment complicat pentru Kremlin.

Pierderile rusești, estimate la aproximativ 30.000 de morți și răniți în fiecare lună, combinate cu câștigurile teritoriale limitate de pe linia frontului și atacurile repetate cu drone ale Ucrainei adânc în interiorul Rusiei, fac ca războiul să fie tot mai greu de susținut.

Costul economic este acum palpabil – cu întreruperi ale serviciilor de date mobile care afectează în mod regulat marile orașe, enervând chiar și burghezia pro-Putin – ceea ce sporește sentimentul că războiul începe să lovească elita urbană, care până acum a fost în mare parte izolată de impactul invaziei.

Putin este tot mai preocupat de război. Președintele ține întâlniri zilnice cu oficialii militari, concentrându-se pe detalii operaționale.

În schimb, oficialilor care nu au legătură cu războiul li se acordă, de obicei, o audiență doar o dată la câteva săptămâni sau luni.

Nemulțumirea rușilor

Distanțarea președintelui a alimentat frustrarea în rândul rușilor, care sunt din ce în ce mai obosiți de război și se confruntă cu probleme interne tot mai grave.

Potrivit sondajelor, cota de popularitate a lui Putin a scăzut la cel mai mic nivel din toamna lui 2022, când a anunțat o mobilizare parțială, determinând sute de mii de tineri să fugă din țară.

Rețelele sociale sunt pline de clipuri în care ruși obișnuiți și influenceri critică autoritățile pentru măsurile restrictive privind internetul, impozitele aplicate întreprinderilor mici și sacrificarea animalelor în Siberia.

Cea mai cunoscută voce a fost Viktoria Bonia, o bloggeriță de lifestyle stabilită în Monaco. Într-un clip de 18 minute adresat lui Putin luna trecută, ea a afirmat că „oamenii se tem de el”.

Clipul a strâns peste 1,5 milioane de aprecieri. Deși Bonia a precizat clar că nu se opune regimului, clipul a pus presiune asupra Kremlinului.

După viralizarea clipului, Putin a abordat public pentru prima dată restricțiile privind internetul, îndemnând oficialii să „informeze cetățenii” în mod corespunzător și să nu se „concentreze exclusiv pe interdicții”.

Pe 27 aprilie, Putin a făcut a doua sa apariție publică din acest an, vizitând o școală de gimnastică ritmică din orașul său natal, Sankt Petersburg.