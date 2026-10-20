Un șofer a lovit un parlamentar australian, apoi a dat cu spatele pentru a-l lovi a doua oară

Deputata australiană Helen Haines este în stare critică după ce a fost lovită de o mașină, în ceea ce prim-ministrul Anthony Albanese numește „un act deliberat”, scrie BBC.

Suspectul ar fi făcut o întoarcere în U pentru a o lovi pe parlamentară, apoi a dat cu spatele pentru a o lovi din nou , spune ministrul de interne, Tony Burke.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din apropiere de Tarrawingee, a fost reținut la fața locului de un frizer, înainte de a fi arestat.

Frizerul Ricky Jefferies, cel care l-a imobilizat pe suspect . Credit line: William WEST / AFP / Profimedia

Poliția spune că a fost un „incident izolat” și lucrează la identificarea unor posibile acuzații

Deputatul independent în vârstă de 65 de ani a fost supus unei intervenții chirurgicale după ce a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Melbourne.

Atât parlamentarii, cât și experții au avertizat că amenințările la adresa politicienilor australieni erau în creștere înainte de incidentul de la Haines.

Comisarul Poliției Federale Australiene (AFP) și Poliția din Victoria „lucrează îndeaproape pentru a identifica potențiale acuzații”, printre posibilele infracțiuni fiind vătămarea unui funcționar public, care se pedepsește cu zece ani de închisoare.

„În acest stadiu, se pare că este un incident izolat și nu există amenințări cunoscute legate de această chestiune”, spune ea.

Ancheta este condusă de unitatea de investigații de securitate a Poliției din Victoria, cu sprijinul echipei mixte de combatere a terorismului a statului, care include și agenția de spionaj a Australiei.

Poliția federală și-a exprimat în mod regulat îngrijorarea cu privire la „amenințările tot mai multe la adresa parlamentarilor federali și a înalților funcționari”, spune Barrett, iar în octombrie anul trecut a fost înființată o unitate specială pentru a investiga violența și incitarea la ură cu motivație politică, 41 de persoane fiind acuzate în urma acesteia.

Politia australiana investigand incidentul. Credit line: AFP / AFP / Profimedia

Șeful spionajului spune că „nemulțumirile” și „polarizarea” au făcut ca violența să fie mai probabilă

Șeful serviciilor de informații australiene, Mike Burgess, a emis o declarație în care avertizează că nivelurile crescute de „nemulțumire, intoleranță și polarizare continuă să creeze un mediu permisiv al violenței” în Australia.

El spune că agenția, ASIO, este îngrijorată de „utilizarea retoricii violente în discursul public”.

„Acest incident a avut loc într-un mediu în care violența motivată politic este mai probabilă decât în ​​anii precedenți”, scrie el.

De asemenea, el repetă un avertisment anterior, făcut pentru prima dată în 2024, conform căruia „Pe măsură ce polarizarea, frustrarea și nedreptățile percepute cresc, ASIO anticipează o creștere a violenței motivate politic – inclusiv a terorismului – în toate spectrele ideologice”.

„Atacurile vor avea loc probabil cu puțin sau deloc avertisment și vor fi dificil de detectat.”

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