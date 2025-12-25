Accident în Sibiu: o femeie însărcinată a fost rănită. Șoferul a fugit la locul accidentului

Trei persoane au fost rănite, joi seară, într-un accident rutier produs la ieşirea din municipiul Sibiu spre Agnita. În eveniment au fost implicate două vehicule. Una dintre victime este o tânără însărcinată care a suferit traumatism abdominal, informează News.ro.

„Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident produs pe DJ 106 la ieşirea din municipiul Sibiu către Daia în care au fost implicate două autoturisme. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ106 pe direcţia Sibiu-Agnita, un bărbat în vârstă de 31 de ani din judeţul Vâlcea, din cauze ce urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un autoturism, condus din sens opus, de către un sibian de 44 de ani”, a transmis, joi seară, Poliţia Sibiu.

Conducătorul auto de 31 de ani şi pasagerul acestuia, un bărbat de 54 de ani din Vâlcea au fugit de la faţa locului.

„Cei doi bărbaţi au fost identificaţi în zona Dealul Dăii de către un jandarm aflat în timpul liber, cu sprijinul unui participant la trafic şi aduşi la locul producerii accidentului rutier. Conducătorul auto de 31 de ani a fost testat alcoolscopic, rezultând o valoare 0,90 mg/l de alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge”, a mai transmis sursa citată.

În urma coliziunii, conducătorul auto de 44 de ani şi cei doi pasageri, o femeie şi un bărbat au suferit vătămări corporale, fiind transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Medicii de la Ambulanţă precizează că victimele sunt un bărbat de 29 de ani cu traumatism de membre inferioare, precum şi o femeie 19 ani, însărcinată, cu traumatism abdominal.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului.