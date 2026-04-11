Un sondaj AtlasIntel, publicat cu câteva ore înainte de alegerile din Ungaria, arată la cât a ajuns distanța dintre partidul lui Orban și cel de opoziție, Tisza

Cu doar câteva ore înainte de deschiderea urnelor în Ungaria, estimările arată că actualul premier ungar se va întoarce în opoziție după 16 ani.

„Partidul premierului maghiar Viktor Orbán, FIDESZ, se află pe locul doi într-un nou sondaj electoral realizat de AtlasIntel, o firmă cunoscută pentru previziunile sale extrem de precise în ceea ce privește rezultatele alegerilor importante”, scrie publicația Newsweek într-un articol publicat sâmbătă, care anunță că „Viktor Orbán primește un semnal îngrijorător ”.

AtlasIntel este institutul cu care Hotnews a colaborat la ultimele rânduri de alegeri din România, Pentru unele dintre scrutine, rezultatele AtlasIntel au fost aproape de rezultatele oficiale, pentru altele, nu (spre exemplu, cel pentru Primăria Capitalei, de anul trecut).

AtlasIntel are o reputație bună pentru rezultatele apropiate de cele oficiale pe piața americană sau pentru cele din Spania din 2023, după cum amintește și Newsweek.

Sondajul din Ungaria a fost realizat la nivel național în rândul populației adulte din Ungaria în perioada 5-10 aprilie 2026, la care au participat 1.587 de respondenți, utilizând metodologia de recrutare digitală aleatorie a AtlasIntel.

Sondajul a avut o marjă de eroare de plus sau minus 2 puncte procentuale, cu un nivel de încredere de 95%.

Avans considerabil

Sondajul arată că partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, se află cu mult în fața partidului Fidesz al lui Viktor Orbán, aflat la guvernare.

Conform rezultatelor, Tisza deține 52,1% din voturi, față de 39,3% pentru Fidesz. Aceeași diferență, 52 la 39, era dată și de un alt sondaj, al Institutului Publicus.

Magyar îl devansează pe Orbán și în ceea ce privește popularitatea personală.

Când respondenții au fost întrebați cine consideră că este cel mai potrivit pentru funcția de prim-ministru al Ungariei, 48,7% l-au ales pe Magyar. Orbán a fost ales de 40,8%.

Alegeri, duminică

Alegătorii maghiari sunt chemați la urne pentru alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, când secțiile de votare se vor deschide în toată țara dimineața și se vor închide la începutul serii, scrie Newsweek. Inclusiv maghiarii din România care au dublă cetățenie pot vota duminică.

Rezultatele preliminare sunt așteptate târziu în noaptea alegerilor, majoritatea voturilor urmând să fie numărate în câteva ore de la închiderea urnelor.