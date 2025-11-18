EXCLUSIV. SONDAJ AtlasIntel pentru Primăria Capitalei: Surpriză mare la candidatul preferat de votanții de peste 60 de ani 

Candidatul unui partidul care era cunoscut până acum ca având votanți predominant din generațiile mai tinere este primul în preferințele votanților cu vârste între 60 și 69 de ani în cursa pentru Primăria Capitalei și pe locul doi în segmentul celor de peste 70 de ani, potrivit sondajului realizat de AtlasIntel pentru HotNews. Acesta este Cătălin Drulă de la USR.

Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane din București.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de ±2 p.p., la un grad de încredere de 95%.

Sondajul realizat de AtlasIntel, ale cărui rezultate au fost publicate de HotNews luni, sugerează o cursă extrem de strânsă, cu o diferență în marja de eroare între primii patru candidați, iar cel care deschide clasamentul este primarul PNL de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu. Pe 2 este Daniel Băluță, pe 3 vine Cătălin Drulă și pe 4 Anca Alexandrescu.

Segmentarea demografică a intenției de vot pentru alegerile locale parțiale care vor avea loc în București în mai puțin de trei săptămâni a adus și ea date surprinzătoare. Sunt diferențe mari în preferințele pentru un candidat sau altul în funcție nu numai de vârstă, ci și de venituri, educație sau sex.

Un sfert dintre cei de peste 60 de ani îl preferă pe Cătălin Drulă

Ana Ciceală de la SENS este lider clar în preferințele celor mai tineri votanți (18-29 de ani), cu 24,9%, urmată de Cătălin Drulă (USR), cu 20,9% și Daniel Băluță (PSD) – 18%. Ciprian Ciucu, pe primul loc al sondajului general, are un scor mai mic în acest segment de vârstă, doar 6 procente.

Dar Ciucu este detașat în rândul alegătorilor bucureșteni de 30-39 de ani, cu 32,3%, care are mai mult decât următorii doi la un loc: Drulă, 15,1% și Băluță, 15%. Ciceală are 13% aici.

La grupa de vârstă 40-49 de ani, cel mai bine plasat acum este Băluță (24,6%), Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR) are 23,1%, iar Ciucu, 20,1%. Cota lui Drulă coboară la 12%, iar cea a lui Ciceală la 6,5%.

Anca Alexandrescu e prima la 50-59 de ani

În segmentul celor de 50-59 de ani, Anca Alexandrescu este lider detașat 28,4%, urmată de Băluță -18%, Ciucu -17,3% și Drulă 14,3%.

Alegătorii de 60-69 de ani care au participat la sondaj îi preferă, în această ordine, pe: Drulă – 25,5%, Ciucu – 24,3%, Alexandrescu – 17% și Băluță -14,1%.

La cei de peste 70 de ani, Alexandrescu este din nou în față, cu 26,2%. Pe următoarele locuri, potrivit AtlasIntel, sunt Drulă – 24%, Băluță – 21,9% și Ciucu – 10,4%.

Diferență mare la candidata AUR în ceea ce privește votul pe sexe

Dacă se ia în considerare intenția de vot funcție de sex, în cazul candidatei Anca Alexandrescu există o diferență majoră între între procentul bărbaților care spun că ar vota-o (23,8%) și cel al femeilor care o preferă: 13,2%.

Candidatul PNL Ciprian Ciucu este preferat de 18% dintre bărbați și de 20,2% dintre femei, iar la Băluță 14,7% dintre votanți sunt bărbați și 21,%% sunt femei.

Dintre principalii patru favoriți la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, cea mai echilibrată situație la acest capitol este la Drulă: el este preferat de 17,8% dintre bărbați și 18,3% dintre femei.

Absolvenții de facultate îi preferă pe Ciucu și Băluță

Din punctul de vedere al nivelului de educație, 41,8% dintre votanțiii cu nivel primar (doar școala generală) spun că o votează pe Anca Alexandrescu, 25,1% pe Drulă și 15,1% pe Virgil Alexandru Makaveli. De remarcat că locul 4 la această categorie – cu un procent de 10,5% – revine celor care spun că își vor anula votul.

Din rândul celor cu nivel mediu de educație (absolvenți de liceu), cei mai mulți spun că vor vota cu Drulă – 21,5%, urmat de Alexandrescu – 19%, Băluță – 18,5% și Ciucu -12%.

În privința alegătorilor care au absolvit cel puțin facultatea, 30,7% dintre ei îl preferă pe Ciucu și 23,9% dintre ei pe Băluță. Drulă este cotat doar cu 13% aici, urmat de Ciceală, care este preferată de 9,4% dintre votanții cu studii superioare și Anca Alexandrescu, cu un procent de 9,3%.

Varianta votului nul, mai atrăgătoare pentru cei cu venituri mici decât Ciucu, Drulă sau Băluță

La segmentarea alegătorilor pe categorii de venituri, 39,4% dintre cei care câștigă sub 3.000 de lei pe lună o preferă pe Anca Alexandrescu, 14,9% pe Makaveli, iar 12,8% au ales varianta vot nul sau alb.

Aceste trei variante de mai sus totalizează peste două treimi dintre răspunsuri (67,1%), în timp ce candidații PNL, USR și PSD nu ating nici măcar o cotă de 10% din rândul bucureștenilor cu cele mai mici venituri.

La polul opus, al celor care câștigă peste 10.000 de lei pe lună, lider clar este liberalul Ciucu, preferat de 31,1% dintre aceștia. El este urmat de Băluță – 22,4%, Drulă -14,2% și Ana Ciceală – 7,9%. Doar 6,3% dintre alegătorii cu cele mai mari venituri lunare din Capitală spun că ar vota-o pe Anca Alexandrescu.