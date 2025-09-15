Un specialist în educație media după intervenția vicepreședintelui CNA: „Pe mai mulți ani” 

Politicile de integrare a educației media în educația copiilor trebuie să țină cont de faptul că a fi competent media presupune un proces de învățare de lungă durată, spune un specialist cu o experiență de 20 ani în media, comunicare și educație.

„Nu există reguli clare care să ajute copiii să învețe de mici cum să se descurce cu tot ce înseamnă media – de la conținuturi la modul în care folosesc telefoane sau internet. În școli, educația media apare doar pe ici-colo, și asta datorită unor ONG-uri sau inițiative locale”, a transmis Nicoleta Fotiade, președinta asociației română pentru cultură și educație media, Mediawise Society, într-un comentariu pentru HotNews.ro.

Ea se referă la anunțul făcut duminică de vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, care a spus că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională.

Specialistul spune că este de acord cu vicepreședintele CNA că educația media a devenit o chestiune de siguranță națională, dar cu anumite observații.

„Să introducem educația media – sau și mai bine, dezvoltarea competențelor media și digitale în rândul populației prin educație media și alte acțiuni complementare – în strategia de securitate națională, dar politicile de integrare a educației media în educația copiilor să țină cont de faptul că a fi competent media presupune un proces de învățare de lungă durată, care se transformă și evoluează atunci când se întâmplă de la o vârstă fragedă, într-un mod sistematic pe tot parcursul vieții”, a transmis ea.

De asemenea, Nicoleta Fotiade atrage atenția că „strategia națională pentru dezvoltarea competențelor media și digitale în rândul populației trebuie să fie asumată la nivel inter-guvernamental (educație, cultură, media etc.)”, și „să includă un plan de acțiune pe mai mulți ani, să aibă parte de investiție serioasă”.

Ea mai spune că intervenția în educație – ca parte din strategie – trebuie gândită pe termen lung.

„Este important ca abordarea pedagogică să nu se limiteze la războiul informațional și fake news. Interacțiunea noastră cu media este mult mai complexă. Iar educația media trebuie să fie un exercițiu constant de gândire critică, care să încurajeze, printre altele, obișnuința de a accesa și selecta informațiile cu mai multă grijă față de veridicitatea lor, de a ne pune întrebări și de a reflecta asupra modului în care emoțiile, nevoile și convingerile noastre ne influențează deciziile, inclusiv pe internet”, a spus ea.

Totodată, spune specialistul în educația media, e nevoie de coordonare și dialog cu practicienii, cercetătorii și experții din domeniu.

