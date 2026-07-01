Un spital din București, fără curent electric după furtunile din timpul nopții: „Nu putem să facem internări”

Spitalul CF 2 din București a rămas miercuri fără curent electric. Pentru moment, intervențiile chirurgicale nu sunt afectate, întrucât spitalul este dotat cu generatoare, dar nu pot fi primiți noi pacienți, a declarat un reprezentat al spitalului pentru HotNews.

„În sălile de operație avem generatoare. Nu putem să facem internări, nu funcționează computerele. În birouri nu avem lumină”, a spus reprezentantul spitalului pentru HotNews.

Acesta a precizat că la ora 07:00 a fost anunțată compania Enel de lipsa curentului electric, însă, până la ora publicării articolului, compania nu a trimis un reprezentant la spital.

Momentan, nu se cunosc cauzele exacte pentru care Spitalul CF 2 a rămas fără curent electric.

Spitalul Clinic CF Nr. 2 Bucureşti este cea mai mare unitate medicală din cele 15 spitale care sunt în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la nivelul României. Este situat pe bulevardul Mărăști în partea de nord a orașului.

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