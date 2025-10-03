Un startup american a primit 300 de milioane de dolari finanțare pentru a dezvolta „oameni de știință AI”. Care este planul companiei

Un startup american denumit Periodic Labs, fondat de foști angajați de la Google și OpenAI, a obținut o finanțare substanțială de 300 milioane dolari, scopul fiind de a duce la „automatizarea” descoperirilor științifice, prin crearea de cercetători AI care să lucreze în laboratoare autonome unde pot face o mulțime de experimente.

Periodic Labs își propune să dezvolte tehnologii de inteligență artificială care să accelereze descoperirile științifice în fizică, chimie și în alte domenii.

Practic, Periodic Labs este interesantă pentru investitori fiindcă abordează o problemă centrală a științei și tehnologiei – cum descoperim rapid materiale noi: superconductorii, magneții, scuturi termice sau alte materiale critice pentru energie, electronică și spațiu.

„Până acum, progresele AI în știință au venit din modele antrenate pe internet, iar LLM-urile au „epuizat” internetul ca sursă de informații ce pot fi „consumate”, explică pe site-ul său compania. „La Periodic Labs, construim oameni de știință AI (AI scientists) și laboratoare autonome în care aceștia să lucreze.

Laboratoarele autonome sunt esențiale pentru strategia noastră. Ele furnizează cantități uriașe de date de înaltă calitate care nu există nicăieri altundeva. Ele generează rezultate negative valoroase, care sunt rareori publicate. Dar, cel mai important, le oferă „oamenilor de știință AI” instrumentele necesare pentru a acționa”.

Obiectivul este ca laboratoarele să inventeze nu doar materiale de generație următoare, ci și să producă date complet noi, foarte valoroase, pe care modelele AI le pot utiliza pentru a continua să evolueze.

La companie sunt cercetători care au lucrat la alte proiecte majore de inteligență artificială și de știința materialelor, de la construirea unor agenți AI, până la dezvoltarea de modele mari de limbaj, scrie TechCrunch.

Ce spune despre Periodic Labs faimoasa companie de investiții Andreessen Horowitz

„Periodic Labs construiește oameni de știință AI și laboratoare autonome pe care aceștia să le controleze. Nu sunt modele antrenate pe texte științifice și nici medii simulate, ci laboratoare reale, fizice, care sintetizează materiale, caracterizează proprietăți și generează gigaocteți de date experimentale ce nu există altundeva.

Abordarea lor începe la scara energetică mecanico-cuantică, acolo unde funcționează chimia, materialele și fizica solidului: construiesc laboratoare de sinteză a pulberilor, locuri unde roboții amestecă precursori și îi încălzesc, pentru a descoperi noi superconductori, noi magneți și scuturi termice. Metodele sunt simple, dar generează date fizice bogate.

Când prezici proprietățile unui material și apoi îl sintetizezi, știi cu certitudine dacă ai avut dreptate. Modelele vor citi literatura de specialitate, vor rula simulări mecanico-cuantice, vor acționa în laborator și vor primi feedback direct de la natură însăși”.

Sursa foto: Dreamstime.com