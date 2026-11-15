Un startup de roboți militari susținut de Eric Trump nu își mai plătește angajații, după ce fondatorul a luat 4.600.000 de dolari din firmă pentru o vilă

Personalul companiei americane Foundation Future Industries, care susținea că roboții săi ar putea fi trimiși inclusiv pe frontul din Ucraina, nu și-a mai primit salariile de la sfârșitul lunii octombrie.

Situația de la compania cu sediul în San Francisco, susținută financiar și consiliată de Eric Trump, fiul președintelui SUA, Donald Trump, a fost dezvăluită de persoane care cunosc direct cazul și care au cerut anonimatul, potrivit CNBC. Firma a rămas fără lichidități și a ratat plata salariilor programată pe 30 octombrie.

Cazul a stârnit furie în rândul unor angajați din cadrul companiei. Anul trecut, directorul general și co-fondatorul Sankaet Pathak a împrumutat 4,6 milioane de dolari de la firmă pentru a-și cumpăra o casă de lux, bani care ar fi putut fi folosiți pentru plata salariilor, au spus sursele citate.

Documentele publice arată că o societate în care Pathak apare ca unic asociat a cumpărat, în octombrie 2025, o proprietate de 4,6 milioane de dolari în Sausalito, California, cu priveliște asupra golfului San Francisco.

Compania anterioară a lui Pathak, o firmă fintech numită Synapse, s-a prăbușit în 2024 și a lăsat mii de americani fără acces la conturile lor de economii.

Lipsa lichidităților apare într-un moment delicat pentru Foundation Future Industries. Pathak a susținut că firma este aproape de a prezenta o nouă generație de roboți pregătiți de luptă, menită să ajute SUA să concureze cu rivalii chinezi. În același timp, el încearcă să atragă investiții de sute de milioane de dolari, evaluând compania la 3 miliarde de dolari.

Roboții promiși pentru frontul din Ucraina

Compania a ajuns în atenția presei în acest an după ce Pathak a declarat că roboții săi ar putea prelua în curând misiuni pe câmpul de luptă din Ucraina sau ar putea patrula la granița dintre SUA și Mexic.

„Ceea ce urmează să dezvăluim în următoarele câteva luni va fi cel mai puternic robot umanoid care există oriunde în lume, inclusiv în China”, spunea el într-un interviu televizat din aprilie.

Eric Trump, fiul președintelui SUA, la o conferință la Hong Kong, în 2025. Credit line: Daniel Ceng / AFP / Profimedia

Legătura cu Eric Trump

În același interviu, Eric Trump a fost prezentat drept investitor și consilier-șef de strategie al companiei.

„Trebuie să câștigăm cursa roboticii în Statele Unite ale Americii. Când mergi și interacționezi cu acești roboți, dau pumnul cu tine, bat palma cu tine, îți urmează comenzile”, declara atunci fiul președintelui american.

Implicarea lui Eric Trump a stârnit reacția senatoarei democrate Elizabeth Warren, care a cerut să se verifice dacă firma a obținut contracte de apărare prin nepotism.

„Eric Trump a mers la FOX să se laude că a câștigat UN ALT contract de milioane de dolari de la administrația Trump. Asta arată ca o corupție la vedere”, a scris senatoarea pe rețelele sociale, pe 23 aprilie.

Eric Trump nu a răspuns solicitărilor CNBC de a comenta situația. Recent, purtătorul său de cuvânt a declarat pentru Financial Times că acesta nu are „nicio implicare în managementul, operațiunile, deciziile strategice sau activitățile comerciale ale Foundation, inclusiv în solicitarea, negocierea, achiziția sau executarea vreunui contract guvernamental”.

Directorul general și co-fondatorul companiei de roboți, Sankaet Pathak. Sursa foto: Captură YouTube/AMD

Unicul membru al consiliului de administrație

Oameni din interiorul companiei se tem că Foundation s-ar putea închide în curând dacă Pathak nu obține finanțări noi.

Pathak este singurul membru al consiliului de administrație al Foundation și deține majoritatea acțiunilor. Această structură i-a permis să ia anul trecut împrumutul de 4,6 milioane de dolari, pe care l-a prezentat la acel moment drept unul pe termen scurt, au declarat sursele citate.

„Asta se întâmplă într-o companie fără guvernanță. O lași pur și simplu să se prăbușească, iar tu pleci liniștit spre apus?”, a spus una dintre persoanele familiarizate cu situația.

Compania a rămas fără bani de salarii și în august, însă angajații au așteptat atunci doar două zile până când firma a obținut un împrumut-punte de la un investitor existent.

Săptămâna aceasta, Pathak le-a transmis angajaților într-un mesaj intern că lucrează pentru a găsi fondurile necesare achitării salariilor restante.