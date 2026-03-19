Un studiu arată câte telefoane vechi țin românii „la sertar”. Ce i-ar putea determina să le recicleze

Românii păstrează în sertare milioane de telefoane mobile scoase din uz sau le aruncă la gunoi, arată un studiu realizat de Ipsos pentru asociația Environ. Unii au chiar și mai mult de patru telefoane, iar repararea este rar o soluție, din cauza costurilor mari.

Românii susțin că reciclarea este importantă, cifrele nu dovedesc asta

Potrivit datelor cercetării, 86% dintre români au în casă telefoane mobile vechi, depozitate prin sertare. 56% dintre ei păstrează două sau trei telefoane vechi, iar 31% patru sau mai multe.

Fenomenul este partea a ceea ce specialiștii numesc „sertarul invizibil”, adică acumularea în gospodării a echipamentelor electrice și electronice scoase din uz, care nu mai sunt folosite, dar nici reciclate.

Studiul Ipsos a fost realizat online în perioada 5-9 martie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.000 de respondenți cu vârsta de peste 18 ani, utilizatori de internet din România.

Deși la nivel declarativ românii consideră reciclarea importantă, comportamentele reale arată o discrepanță majoră între intenție și acțiune. În multe cazuri, aceste echipamente sunt pur și simplu depozitate mulți ani în sertare sau debarale.

Dintre obiectele electronice pe care românii le păstrează în gospodării, deși nu le mai folosesc, telefoanele mobile sunt cele pentru care au cel mai mare atașament. Pe lângă telefoane, în „sertarul invizibil” se mai află încărcătoare și cabluri (74%), electrocasnice mici (44%), laptopuri și tablete (35%), respectiv baterii și jucării cu baterii (32%), mai arată studiul comandat de Asociația Environ.

Valoarea totală estimată a echipamentelor electronice neutilizate dintr-o gospodărie poate ajunge până la 1.500 de lei, în 3 din 5 cazuri.

Motivele pentru care românii nu renunță la electronicele vechi sunt convingerea că le-ar putea folosi în viitor (37%), faptul că nu știu unde să le ducă pentru reciclare (35%) sau așteptarea unor campanii cu beneficii materiale sau vouchere (34%).

Deși majoritatea consumatorilor declară că este important ca produsele să fie ușor de reparat, în realitate sunt puțini cei care aleg această opțiune. Doar un român din cinci a reparat ultimul echipament defect, iar principalul motiv pentru care nu a făcut-o a fost costul ridicat al reparației, menționat de 46% dintre respondenți.

Cumpărăm mai mult decât folosim

Cercetarea mai arată că obiceiurile de consum sunt influențate puternic de marketing și social media. 4 din 10 români spun că au cumpărat cel puțin un dispozitiv electronic sub influența reclamelor sau recomandărilor din social media, iar 6 din 10 regretă ulterior achiziția unui echipament pe care ajung să îl folosească foarte rar.

Telefoanele mobile sunt înlocuite, în medie, o dată la 4 ani, în timp ce electrocasnicele mari sunt schimbate mult mai rar, aproximativ o dată la 8 ani. Potrivit studiului, femeile înlocuiesc dispozitivele atunci când se defectează, iar bărbații atunci când apar modele cu funcții noi. În același timp, 83% dintre respondenți cred că electronicele moderne sunt mai puțin rezistente decât cele fabricate în trecut, ceea ce contribuie la un ciclu de înlocuire tot mai rapid, mai arată studiul.

Oamenii ar recicla mai mult dacă ar primi vouchere la schimb

Datele studiului indică două elemente esențiale care ar putea debloca reciclarea electronicelor în România: simplitatea procesului și stimulentele financiare. 63% dintre respondenți ar fi motivați să recicleze dacă ar primi un voucher sau o reducere, la achiziționarea unui produs nou 57% ar prefera un serviciu de ridicare gratuită de acasă, iar 92% spun că ar preda toate echipamentele din casă în următoarele 30 de zile dacă reciclarea ar fi la fel de simplă ca returnarea unui colet.

Chestionarul a analizat comportamentele consumatorilor legate de achiziția, utilizarea, repararea și eliminarea echipamentelor electrice și electronice.

Sursa foto: Dreamstime.com