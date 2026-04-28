Un superiaht rusesc navighează prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei

Un superiaht legat de unul dintre principalii aliați ai președintelui rus Vladimir Putin a navigat prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocadei continue a acestui canal de transport maritim esențial, scrie BBC.

Ambarcațiunea de lux Nord, cu o lungime de 142 m, bănuită ca aparținând miliardarului rus sancționat Alexey Mordashov, a călătorit în weekend de la Dubai la Muscat, Oman, fiind una dintre puținele nave private care au tranzitat strâmtoarea în ultimele luni.

Iranul a purtat discuții la nivel înalt cu Rusia săptămâna aceasta, în contextul în care conflictul cu SUA privind redeschiderea strâmtorii continuă.

Aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu țiței și gaze naturale lichefiate (GNL) trece în mod normal pe calea navigabilă.

Mordashov, care are legături strânse cu Putin, nu este trecut ca proprietar oficial al ambarcațiunii de lux. Cu toate acestea, înregistrările Nord indică faptul că aceasta a fost înregistrată pe numele unei firme deținute de soția sa în 2022.

Nord, estimată la peste 500 de milioane de dolari, a plecat din Dubai vineri seară și a ajuns la Al Mouj, un port de agrement din capitala Omanului, duminică dimineață, potrivit datelor de pe platforma Marine Traffic.

Traficul maritim prin Canalul Golfului este în prezent la o fracțiune din nivelurile de dinainte de război.

Conflictul a contribuit la o creștere bruscă a prețurilor globale ale petrolului, țițeiul de referință Brent crescând luni la 109 dolari (80 de lire sterline) pe baril.

Iranul a continuat să restricționeze transportul maritim pe această cale navigabilă vitală după ce președintele Donald Trump a anunțat că forțele americane vor impune o blocadă asupra porturilor iraniene.

Nava Nord, sub pavilion rusesc, a reușit să traverseze strâmtoarea, în ciuda faptului că navele private au evitat în mare măsură calea navigabilă de la izbucnirea ostilităților.

În timp ce negocierile de pace pe termen lung dintre cele două părți stagnează , Teheranul și-a concentrat săptămâna aceasta eforturile diplomatice pe consolidarea relației cu Rusia.

Președintele rus Vladimir Putin a găzduit luni o delegație iraniană la Sankt Petersburg, unde ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a salutat „relația lor strategică”.

Putin i-a spus lui Araghchi că poporul iranian „luptă cu curaj” pentru suveranitatea sa în fața presiunilor americane și israeliene, a relatat agenția de știri rusă de stat Tass.

Iahtul are o piscină, un submarin și un heliport, potrivit revistei Superyacht Times.

Mordașov a fost vizat de sancțiuni occidentale, inclusiv din partea Regatului Unit, SUA și Uniunii Europene, de când Rusia a invadat Ucraina în 2022.

Hong Kong-ul și Maldivele nu au confiscat anterior iahtul, în ciuda apelurilor din partea națiunilor occidentale de a-i îngheța activele lui Mordashov.

Mordashov este președintele companiei siderurgice Severstal, Forbes estimând averea sa netă la aproximativ 37 de miliarde de dolari. Nu este clar dacă se afla la bordul navei Nord în timp ce aceasta trecea prin Strâmtoarea Hormuz.