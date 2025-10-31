Un supraviețuitor de la Colectiv și tatăl uneia dintre victime, mesaje după amenda Jandarmeriei de la comemorare

Marșul în sine se încheiase de trei ore în momentul în care un jandarm prezent la comemorarea din fața clădirii unde a funcționat clubul Colectiv a decis să-l amendeze pe Marian Rădună, activistul care obținuse autorizația pentru marșul care a marcat 10 ani de la tragedie, scrie Adrian Albu, unul dintre tinerii care a fost grav rănit în incendiul din 2015, într-o postare pe Facebook. La rândul său, Eugen Iancu, tatăl unuia dintre tinerii morți la Colectiv, cataloghează Ministerul de Interne drept o instituție „inutilă, coruptă, incapabilă”.

Postarea de pe Facebook a lui Marian Rădună, cu filmarea momentului în a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, a strâns, până la ora publicării acestei știri, peste 850 de reacții, peste 200 de comentarii și peste 300 de distribuiri.

Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului în amintirea tragediei din clubul Colectiv, a fost amendat joi seară de către Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”, când în piață mai erau 25 de oameni, care stăteau de veghe, cu lumânări. Jandarmeria a transmis ulterior că a deschis o cercetare internă.

„Deși legile sunt scrise în limba română, se pare că cineva trebuie să le explice ca la grădiniță semnificația termenilor”, a reacționat Adrian Albu, unul din tinerii rănit grav în incendiul de la Colectiv.

Cum respinge argumentele Jandarmeriei

El subliniază că manifestația publică avizată de Jandarmeria era prevăzută pe traseul Piața Universității – Piața Bucur, iar apoi în fața fabricii Pionieru din strada Tăbăcăriei, unde a funcționat clubul Colectiv, era o comemorare.

„Prin urmare, nu au existat nici măcar «în mod formal elemente care pot constitui temeiul aplicării unor sancțiuni» pentru că marșul se încheiase deja de 3 ore când a fost aplicată sancțiunea contravențională”, scrie Adrian Albu.

Explicația – „în mod formal elemente care pot constitui temeiul aplicării unor sancțiuni” – se regăsește în comunicatul de presă al Jandarmeriei Române privitor la amendă. În respectivul se mai precizează că – „se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului” – motiv pentru care a fost deschisă o anchetă internă.

Tatăl unui victime de la Colectiv: „Felicitări Ministerului de Interne!”

„Ministerul de Interne al României a devenit de mult timp, ca și Ministerul Justiției de altfel, o structură inutilă, coruptă, incapabilă să își îndeplinească obligațiile legale”, a reacționat, pe Facebook, Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru Iancu, un tânăr de 22 de ani care a murit la 3 săptămâni de la incendiul din clubul Colectiv, cu 5 infecții nosocomiale în corp.

„Nu există prevenție, nu există polițiști în stradă, nu există condamnări, există doar dosare și dosărele menite să fie respinse sau cu eventuale condamnări în instanțele din țară funcție de calitatea și bonitatea agresorului și prea puțin de gravitatea faptei acestuia. Victima nu contează niciodată, morții nu mai pot oferi șpăgi”, mai spune Eugen Iancu.

El consideră că amenda de 3.000 de lei primită joi seară de Marian Rădună reprezintă „un ordin primit în cască” de către plutonierul de Jandarmerie care a a scris amenda. „Felicitări Ministerului de Interne! V-ați arătat încă odată micimea minții”, a concluzionat el.

„N-aș vrea să generalizăm pentru cǎ îi face rău societății”

Câteva sute de persoane au participat, joi seară, la un marș în București, pentru a marca 10 ani de la incendiul devastator din Clubul Colectiv, în urma căruia 65 de tineri și-au pierdut viața. Participanții s-au adunat la Universitate, la ora 18:00, și au plecat apoi în marș, la ora 19:00, către locul fostului club din Piața Bucur.

Aici ei au rămas pentru un moment de comemorare. La ora 23:30, cea trecută pe procesul verbal, la comemorare mai erau 25 de oameni, care stăteau de veghe, cu lumânări.

Vineri dimineață, Mihai Rădună, organizatorul amendat, a precizat că a purtat conversații cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Jandarmeriei și a cerut publicului să nu folosească incidentul pentru a generaliza prin acuzații asupra instituțiilor.

„Să știți cǎ în ultimii ani am colaborat excelent cu cei din Jandarmeria Română, Poliția Română, Pompieri și toți cei din Ministerul Afacerilor Interne, România și n-aș vrea să generalizăm pentru cǎ îi face rău societății. Am discutat încă de dimineață cu oameni din conducerea MAI și a Jandarmeriei Române, oameni pe care-i apreciez și cu care am colaborat bine. Peste tot se fac greșeli! Știu cǎ nu este drept, doar cǎ trebuie să corectăm greșelile”, a mai scris Mihai Rădună pe Facebook.