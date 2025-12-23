Un susținător al lui Călin Georgescu, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare după ce a lovit un jandarm la protestul „Turul 2 înapoi” din Piața Victoriei

Un susținător al lui Călin Georgescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la doi ani închisoare cu suspendare pentru ultraj, după ce a lovit un jandarm în zona feței, în timp ce participa la protestul „Turul 2 înapoi”, desfășurat în Piața Victoriei pe 10 februarie la chemarea liderului suveranist, potrivit Agerpres.

Este vorba de un șofer din Iași, Dacian George Pruteanu, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Georgescu și pentru că se manifesta violent la proteste.

Inițial, în luna iulie, Dacian George Pruteanu a fost condamnat la un an cu suspendare de Judecătoria Sectorului 1 și efectuarea a 90 zile muncă în folosul comunității, pedeapsă mărită de Curtea de Apel București la doi ani cu suspendare.

De menționat că el a stat în arest preventiv în perioada februarie – iulie 2025.

„Avea poziția de gardă și m-a lovit cu pumnul”

Pe 10 februarie, în ziua în care Klaus Iohannis și-a anunțat demisia, sute de persoane s-au adunat, în Piața Victoriei, la îndemnul lui Călin Georgescu, pentru a protesta față de anularea turului doi al alegerilor prezidențiale.

În timpul manifestației, au avut loc mai multe incidente între susținătorii suveraniști și jandarmi, printre cei extrași din mulțime fiind și Dacian George Pruteanu, acuzat că a lovit un jandarm peste față.

La dosar se află și declarația jandarmului lovit de Dacian George Pruteanu: „În data de 10.02.2025, cu ocazia unui protest organizat în Piața Victoriei, am asigurat ordinea publică în zonă. Mă aflam în cordonul de la gard, când am observat că anumite persoane au început să tragă de gardurile metalice montate pentru delimitarea spațiului unde era organizat protestul. M-am deplasat în acea zonă în sprijinul colegilor mei, întrucât persoanele respective au desfăcut gardurile și erau cu ele în mâini și au început să le împingă în colegii mei. Am apucat de un gard pentru a opri două persoane care se aflau pe partea cealaltă a gardului, moment în care acestea l-au lăsat jos din mâini și am încercat să îl duc înapoi unde se afla inițial. Nu am reușit acest lucru, întrucât mai multe persoane se apropiau de noi. Printre persoanele respective se afla și un bărbat îmbrăcat cu o jachetă neagră cu mâneci de culoare albă, pantaloni roșii și un fes de culoare albă, care țipa și înjura. Acesta, văzând că era susținut de persoanele din spate, a venit spre mine, a început să gesticuleze din mâini, își luase o poziție de gardă”.

Jandarmul relatează în continuare: „În momentul în care l-am văzut, am scos bastonul telescopic, iar când a văzut acest lucru s-a retras puțin dar, ulterior, a pus mâna pe gardul metalic, trăgând de el. În acel moment, l-am lovit cu bastonul telescopic peste mână. S-a retras doi – trei metri în spate și s-a orientat spre colegul de lângă mine, gesticulând și înjurând. S-a apropiat la aprox. 1 m de colegul meu și, crezând că îl va lovi, m-am îndreptat către el și l-am lovit în zona antebrațului cu bastonul. Atunci s-a retras în mulțime, dar s-a întors susținut de încă două persoane. S-a repezit spre mine, eu m-am retras fiind cu spatele la stradă, unde treceau mașini, nefiind închisă încă circulația. M-am oprit cu spatele în botul unei mașini. Am dat să mă uit pentru o secundă în spatele meu pentru că nu știam ce se afla acolo. Când am întors privirea bărbatul respectiv era foarte aproape de mine, avea poziția de gardă și m-a lovit cu pumnul drept în zona capului, mai exact în zona frunții, pe partea stângă. A mai încercat să mă lovească și a doua oară cu pumnul dar nu a reușit. Ulterior au revenit colegii lângă mine, persoana respectivă s-a dat mai în spate. Am încercat să îl prind de jachetă, mi-a scăpat și am căzut pe partea dreapta pe cot și picior. Am simțit că îmi curgea sânge pe față și pe asfalt am văzut picături de sânge. Acesta s-a retras în spate. Ulterior l-am văzut din nou pe acesta, țipând și înjurând, dar avea alte haine respectiv pantaloni de trening de culoare neagră, jachetă de culoare maro și o vestă de culoare neagră. Întrucât acesta acuza faptul că a fost lovit, i-am propus să îl ducem la ambulanță să i se acorde primul ajutor. A refuzat și a început să înjure și să amenințe forțele de ordine. Colegii mei l-au abordat în spatele protestatarilor, l-au încătușat pentru că a opus rezistență (…) Am fost expertizat la INML din punct de vedere medico-legal, ocazie cu care s-a constatat că am prezentat leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 5 – 6 zile îngrijiri medicale”.

În timpul procesului, bărbatul a recunoscut că a avut o altercație cu jandarmii, dar că a sărit în ajutorul unor „femei și bătrâni”.

„Mă aflam în Piața Victoriei la un protest pașnic, spontan. La un moment dat, fiind la un ceai cu niște doamne, în centrul pieței, am văzut la o distanță de aprox. 10-20 m că mai multe persoane se aflau în mijlocul drumului, împingând gardurile metalice puse de către jandarmi acolo și un jandarm sau doi cu bastoanele în aer. Atunci am plecat în acea direcție, pentru a ajuta persoanele de acolo, care erau femei și bătrâni. În momentul în care am văzut pe unul dintre jandarmi cu bastonul în aer, am încercat să-l lovesc pe acesta cu pumnul, dar nu am reușit. Jandarmul respectiv m-a lovit cu bastonul peste mână, la deget. Atunci am început să ne împingem cu jandarmii, am înaintat protejându-mi capul cu mâinile. Ne-am mai împins puțin, după care ne-am așezat pe jos pentru a le arăta că suntem pașnici. Am rămas așa timp de 20 minute, poate și mai mult, am fumat o țigare și când m-am uitat la mâini am constatat că aveam sânge la încheietura mâinii drepte și degetul mare de la mâna stângă. M-am dus ulterior la mașină, unde mi-am schimbat hainele și m-am întors înapoi. Am mai scandat lozinci, am socializat, am mai plecat din piață, m-am întors și toate acestea timp de câteva ore. La un moment dat, am vrut să ies din mulțime și atunci au venit spre mine aprox. 10 jandarmi, m-au trântit la pământ, mi-au pus piciorul pe cap și m-au dus la dubă și, ulterior, la secția de poliție. Nu îmi aduc aminte dacă am lovit vreun jandarm. Menționez că jandarmii au pulverizat spray lacrimogen în direcția mea, simțind în gură acest spray. Dacă cumva am lovit pe respectivul jandarm, îmi pare rău”, a susținut protestatarul.

Deși judecătorii afirmă că fapta săvârșită de Dacian George Pruteanu prezintă un grad ridicat de pericol social și a lovit un reprezentant al statului, i-au aplicat o pedeapsă cu suspendare, pe motiv că are studii universitare, ocupația de șofer, fără antecedente penale, și-a recunoscut fapta și a avut pe tot parcursul procesului o bună conduită.