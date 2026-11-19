Tabloul „Châtaigniers en fleurs” (Castani în floare), pictat de Vincent van Gogh cu puțin timp înainte de moartea sa în 1890, a fost vândut miercuri la o licitație organizată de Sotheby’s la New York cu suma de 190,4 milioane de dolari, un nou record pentru artistul olandez, informează joi agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Opera de artă, care nu mai fusese expusă publicului de peste 50 de ani, a devenit astfel a patra cea mai scumpă vândută vreodată la licitație.

Casa de licitații anunțase cu o zi înainte că a ajuns la un acord cu moștenitorii unui fost proprietar evreu al tabloului, care se opuneau vânzării, susținând că familia acestuia l-a cedat din cauza presiunilor suferite sub regimul nazist.

Tabloul era estimat inițial la 180 de milioane de dolari, însă a fost adjudecat în schimbul a 165 de milioane, sumă care nu include comisioanele.

Casa de licitații, care a anunțat vânzarea într-un comunicat, nu a făcut nicio mențiune cu privire la cumpărător. Însă, The New York Times a relatat că ar fi fost cumpărată de William Acquavella, un comerciant de artă cu experiență și directorul galeriilor Acquavella, potrivit Reuters.

Recordul anterior pentru un tablou al lui Van Gogh (1853-1890), figură majoră a postimpresionismului, era de 117,2 milioane de dolari pentru „Verger avec cypres” (Livadă cu chiparoși, 1888), vândută la Christie’s din New York în noiembrie 2022.

Pictura „Verger avec cypres” al lui Vincent Van Gogh, FOTO: ICP, incamerastock / Alamy / Profimedia

De ce s-a vândut atât de scump acest tablou al lui Vincent Van Gogh

Pictat în mai 1890, tabloul „Châtaigniers en fleurs” este una dintre cele mai importante lucrări realizate de Van Gogh în ultimele sale zile petrecute în satul francez Auvers-sur-Oise, unde a murit aproximativ două luni mai târziu, la vârsta de 37 de ani.

Tablourile din ultima perioadă petrecută de Van Gogh la Auvers-sur-Oise, imediat după externarea sa dintr-un azil psihiatric din Saint-Rémy-de-Provence, apar rareori pe piața de artă, iar licitația va atrage atenția colecționarilor, muzeelor și investitorilor.

Tabloul înfățișează un castan imens, în plină înflorire, a cărui coroană acoperită de flori domină întreaga compoziție.

Tabloul „Châtaigniers en fleurs” de Vincent Van Gogh, FOTO: Kobei Li / Zuma Press / Profimedia

După moartea pictorului în iulie 1890, tabloul respectiv a ajuns în posesia fratelui său Theo, iar ulterior a fost moștenit de Johanna van Gogh-Bonger, văduva acestuia, și de fiul lor.

Ulterior, tabloul a fost deținut de editorul german Samuel Fischer, fondatorul editurii S. Fischer Verlag, înainte de a intra în colecția lui George „Buddy” DeSylva, compozitor american de muzică, producător de film și cofondator al casei de discuri Capitol Records.

În 1953, tabloul a fost achiziționat de colecționara Harriet Harris-Jonas, a cărei colecție era considerată atât de valoroasă încât Muzeul Metropolitan de Artă din New York organiza vizite pentru mecena și susținătorii săi, astfel încât aceștia să poată admira operele expuse în apartamentul ei de pe Fifth Avenue.

Tabloul a fost achiziționat de familia Blaquier de la comerciantul de artă Wildenstein în 1975.