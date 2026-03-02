Un tablou de Rembrandt care i-a încurcat pe specialiști va fi expus în premieră în secolul XXI la celebrul Rijksmuseum

Cercetătorii de la Rijksmuseum din Olanda au autentificat drept autentic un tablou de Rembrandt, care va fi expus publicului miercuri pentru prima dată după câteva decenii, relatează Reuters.

În urma unei investigații desfășurate pe parcursul a doi ani, cercetătorii au comparat „Viziunea lui Zaharia în Templu” cu alte lucrări ale lui Rembrandt din perioada vieții sale în care se credea că a realizat și această pictură. Tabloul se află în custodie pe termen lung la muzeu, fiind împrumutat de la un colecționar privat anonim.

Cercetătorii au concluzionat că Rembrandt van Rijn l-a pictat în 1633, când se apropia de vârsta de 30 de ani.

Pictura surprinde momentul biblic în care marele preot Zaharia, surprins și tulburat, află de la arhanghelul Gabriel că, în pofida vârstei lor înaintate, el și soția sa vor avea un fiu, Ioan Botezătorul. Rembrandt nu l-a pictat pe Gabriel, folosind în schimb lumina care pătrunde din colțul din dreapta sus pentru a-i sugera prezența.

Tabloul a fost considerat un original al lui Rembrandt, apoi nu, iar acum va fi expus din nou ca original

Restauratoarea de pictură Petria Noble a declarat că reprezentarea luminii, realizată prin straturi groase de vopsea – tehnică cunoscută sub numele de impasto – era caracteristică lui Rembrandt atât în lucrările sale târzii, cât și cea în care a realizat tabloul cu scena biblică.

Până în 1960, tabloul a fost considerat un Rembrandt, însă ulterior a fost eliminat din opera sa, decizie despre care specialiștii în artă au afirmat că s-a bazat pe tehnici mai puțin avansate decât cele disponibile în prezent.

Actualul proprietar a moștenit tabloul de la tatăl său, care l-a cumpărat în 1961, moment în care lucrarea a dispărut din atenția publicului.

Pe lângă efectuarea analizelor materialelor și evaluarea calității generale a lucrării, cercetătorii muzeului au confirmat că semnătura de pe tablou este originală, iar testele de dendrocronologie, utilizate pentru datarea lemnului, au verificat că data din 1633 este corectă.

Jonathan Bikker, curator la Rijksmuseum, a declarat că polița de asigurare va crește cu siguranță acum, după ce s-a confirmat că tabloul este un Rembrandt, însă nu a precizat valoarea acestuia.

„Este minunat că oamenii pot afla acum mai multe despre tânărul Rembrandt – a realizat această lucrare extrem de emoționantă la scurt timp după ce s-a mutat de la Leiden la Amsterdam. Este un exemplu frumos al modului unic în care Rembrandt reprezintă poveștile”, a declarat Taco Dibbits, directorul Rijksmuseum.