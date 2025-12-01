Un tablou de Rubes dispărut din 1613 a fost vândut la licitație în Franța

Tabloul Iisus pe Cruce al pictorului Rubens a fost vândut la licitație. Foto: Poitout Florian/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tabloul „Iisus pe cruce” al celebrului pictor din Anvers Pierre Paul Rubens (1577-1640), dispărut din 1613 și recent redescoperit, a fost vândut duminică la o licitație din Versailles (lângă Paris) pentru o sumă totatală de aproape trei milioane de euro, transmite AFP.

Pânza, care fusese estimată la o valoare de 1-2 milioane de euro, a fost regăsită în septembrie 2024 de un licitator în timpul inventarierii și vânzării unui conac din arondismentul 6 din Paris.

A fost adjudecată pentru suma exactă de 2,94 milioane de euro.

Descoperirea unei astfel de opere dispărute este un eveniment „extrem de rar”, potrivit licitatorului Jean-Pierre Osenat. Tabloul îl reprezintă pe Hristos răstignit, izolat, luminos, detașându-se pe un cer întunecat și amenințător. El marchează „începutul picturii baroce”, potrivit celui care a redescoperit pictura.

Această pânză „este o adevărată mărturisire de credință și un subiect preferat pentru Rubens, un protestant convertit la catolicism”, a explicat Osenat în septembrie.

Rubens l-a reprezentat în cel puțin alte trei ocazii pe Hristos mort pe cruce, cel mai faimos exemplar aflându-se la Alte Pinakothek din München.

Tabloul scos la vânzare a fost „pictat de Rubens la apogeul talentului său și a fost autentificat de profesorul Nils Büttner”, specialist în arta germană, flamandă și olandeză din secolele XV-XVI și președinte al Rubenianum, un organism situat în Anvers, lângă fosta casă-atelier a lui Rubens, și însărcinat cu studiul operei sale, potrivit lui Osenat.

Proveniența sa a fost reconstituită pe baza unei gravuri și pictura a fost autentificată în urma unei lungi investigații, cu ajutorul unor fotografii de înaltă rezoluție, analize ale pigmenților, imagini tehnice și examinări microscopice.

Deși pictorul a realizat numeroase tablouri pentru Biserică, această capodoperă, cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, a fost probabil destinată unui colecționar privat.

A fost achiziționată de pictorul din secolul al XIX-lea William Bouguereau (1825-1905) sau de fiica sa Henriette Vincens-Bouguereau (1857-1913). Ambii „au fost conștienți” de importanța unei astfel de opere, dar „nu au împărtășit această cunoaștere”.

Tabloul a stat în reședința-atelier a lui William Bouguereau din Paris și a rămas întotdeauna în familie, care a decis recent să îl vândă”, potrivit informațiilor de presă privind pictura.