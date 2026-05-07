Un tramvai a deraiat pe Valea Cascadelor și a lovit un stâlp de electricitate / Patru călători au fost duși la spital

Un tramvai Astra Imperio de pe linia 25 a deraiat joi după-amiază în zona Valea Cascadelor din București, iar o parte a garniturii a intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a rețelei electrice. Patru persoane au fost transportate la spital, potrivit informațiilor transmise de autorități.

„În urmă cu scurt timp am intervenit ca urmare a deraierii unui tramvai de pe șine, pe Valea Cascadelor din Capitală. Ca urmare a deraierii, o porțiune din tramvai a intrat în coliziune cu un stâlp”, a anunțat ISU București-Ilfov, potrivit Agerpres.

În tramvai se aflau aproximativ 20 de călători în momentul producerii incidentului. Șase persoane au solicitat îngrijiri medicale, iar patru dintre acestea au fost transportate ulterior la spital.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și patru echipaje de prim ajutor.

STB: Un boghiu s-a deplasat de pe axul căii de rulare

Societatea de Transport București (STB) a transmis că incidentul s-a produs în jurul orei 17:55, pe Strada Valea Cascadelor, până la intersecția cu Bulevardul Preciziei. Tramvaiul circula pe sensul către CFR Progresul.

„Din primele informații, unul dintre boghiuri s-a deplasat de pe axul căii de rulare, iar tramvaiul a avariat un stâlp de susținere a rețelei electrice. În urma incidentului, 6 călători au fost accidentați și au primit îngrijiri medicale”, a transmis STB, conform B365.

Compania a precizat că echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență și că a fost înființată linia navetă 625, între Depoul Militari și Răzoare, pentru preluarea călătorilor.

Totodată, linia 25 circulă deviat: tramvaiele merg pe traseul de bază între CFR Progresul și intersecția Bulevardului Timișoara cu Bulevardul Doina Cornea, după care sunt redirecționate către Gara Basarab.