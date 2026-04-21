VIDEO Un tramvai a intrat într-un zid al gării din Strasbourg. Două persoane au fost ușor rănite

Un tramvai a lovit marți un zid exterior al gării din Strasbourg (estul Franței), accidentul soldându-se cu doi răniți ușor, potrivit companiei locale de transport, care a indicat că vatmanul ar fi suferit „o stare de rău”, transmite AFP.

Accidentul s-a produs în cursul dimineții, la ora 08:45.

Un tramvai de pe linia C nu s-a oprit la capătul de linie din fața gării centrale, lovind zidul aflat în fața sa, a declarat pentru AFP Amandine Carré-Charter, membră a conducerii Companiei de Transporturi din Strasbourg (CTS).

Potrivit primelor informații, vatmanului, care e teafăr dar în stare de șoc, i s-ar fi „făcut rău”, a explicat aceasta.

El a fost preluat de echipele de intervenție, la fel ca și celelalte două persoane rănite ușor, care se aflau în apropierea gării.

Un tram de la ligne C a déraillé ce mardi matin devant la gare de Strasbourg en arrivant au terminus. D’après les premières constatations, le conducteur du tram aurait fait un malaise. En état de choc, il a été pris en charge par les secours. Deux personnes ont été légèrement… pic.twitter.com/WXDtSgmJ8J — DNA (@dnatweets) April 21, 2026

Circulația a fost reluată la ora 12:30, a anunțat primăria într-un comunicat.

Primarul orașului Strasbourg, Catherine Trautmann, citată în comunicat, a transmis „gândurile sale victimelor”. „Trebuie făcută deplină lumină asupra cauzelor acestui eveniment”, a adăugat ea.

În ianuarie 2025, două tramvaie ale CTS s-au ciocnit într-o stație subterană din apropierea gării, accidentul soldându-se cu 68 de răniți.