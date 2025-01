Două tramvaie s-au ciocnit în Strasbourg: zeci de răniți. Scene de haos la fața locului – VIDEO

Două tramvaie s-au ciocnit sâmbătă în tunelul care duce la stația ce deservește gara din orașul Strasbourg, în vestul Franței. Potrivit autorităților locale, în urma accidentului sunt cel puțin 20 de persoane rănite, transmite agenția France-Presse.

„Primul bilanț indică cel puțin 20 de persoane în urgență relativă”, a declarat un purtător de cuvânt al prefecturii regionale, precizând că circumstanțele accidentului nu au fost încă stabilite.

Un important perimetru de securitate a fost instituit în fața gării, unde ajunseseră numeroase ambulanțe, potrivit relatării unui jurnalist AFP aflat la fața locului.

O înregistrare video postată de un martor pe rețelele de socializare arată o scenă haotică, cu două tramvaie grav avariate în tunelul din apropierea gării. Unul dintre tramvaie pare să fi deraiat în urma impactului.

Strasbourg a fost primul mare oraș francez care a repus în funcțiune o rețea de tramvaie, începând din 1994. De atunci, nu au mai avut loc accidente majore.

[Atenție, imagini cu impact emoțional]

NOW – A "major incident" has been declared in Strasbourg, France, following a collision between two trams at Gare Centrale station, resulting in dozens of injuries and emergency services at the scene pic.twitter.com/UpTKlwUqcE