VIDEO Un tramvai a pornit singur din depou și a mers 500 de metri până a lovit un alt mjiloc de transport cu pasageri, în Arad

Accident în care au fost implicate două tramvaie în municipiul Arad. Sursă foto: ISU Arad

Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad și a circulat pe o arteră importantă a orașului circa 500 de metri, înainte de a lovi o garnitură modernă de tip Civitas, în care se aflau pasageri, patru dintre aceștia fiind răniți, potrivit Agerpres.

Accidentul a avut loc pe Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise echipaje de descarcerare şi ambulanţe, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad.

„Sunt patru victime preluate de către echipajele medicale și asistate la fața locului”, a precizat ISU.

Maneta de mers, probabil atinsă din greșeală de vatman

Directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja, a declarat că o garnitură veche a pornit singură din depou.

El a explicat că cel mai probabil vatmanul, la coborâre din cabină, a atins din greșeală maneta de mers.

Bărbatul și-a alertat colegii, dar garnitura a pornit și a mers circa 500 de metri înainte de impactul cu tramvaiul aflat pe aceeași linie în față.

Ambele garnituri sunt avariate, iar reprezentanții Companiei de Transport Public cercetează cazul.

De asemenea, polițiștii fac cercetări la fața locului.