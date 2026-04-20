Un troleibuz a ieşit de pe şosea şi a intrat în plin într-un supermarket, în Austria. Bilanțul victimelor

Echipele de salvare se află lângă un troleibuz care a intrat într-un supermarket pe 20 aprilie 2026, în Salzburg, Austria. FOTO: STRINGER / AFP / Profimedia

Un bărbat a decedat şi şase persoane au fost rănite după ce un troleibuz a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de un supermarket luni, în Salzburg, Austria, au informat Crucea Roşie şi poliţia, citate de AFP.

„O persoană a decedat în ciuda încercărilor de resuscitare”, a precizat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Crucii Roşii.

Conform unui comunicat al poliţiei, este vorba de un trecător în vârstă de 55 de ani, originar din oraş.

Cei şase răniţi, cu leziuni de diferite grade, printre care şi şoferul autobuzului, au fost transportaţi la spital, a precizat poliţia, potrivit News.ro.

Troleibuzul a părăsit carosabilul „dintr-un motiv necunoscut în acest moment”, „a trecut peste trotuar şi a lovit vitrina unui magazin alimentar”, potrivit comunicatului poliţiei, care aşteaptă să poată interoga şoferul.

Accidentul s-a produs la un sens giratoriu din nordul oraşului.