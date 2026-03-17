Un tunel proiectat de Anghel Saligny acum mai bine de 125 de ani va fi redeschis trenurilor

CFR Infrastructură anunță lansarea licitației pentru reabilitatea tunelului Palas din portul Constanța și pentru electrificarea unei linii care va deschide un nou acces al trenurilor de marfă către cel mai mare port al țării. Contractul este în valoare de 400 milioane lei, iar tunelul Palas a fost gata la anul 1900, însă este nefolosit de 34 de ani.

Tunelul Palas, scurtă istorie

CFR SA anunță publicarea în sistemul electronic de Achiziții Publice (SEAP) a anunțului de participare pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare și electrificare a liniei CF 816 Palas – Port A, inclusiv consolidarea Tunelului Palas.

Proiectul are ca obiectiv principal asigurarea celui de-al doilea acces feroviar către Portul Constanța și creșterea capacității de transport feroviar de marfă către platformele portuare.

Tunelul Palas, inaugurat în anul 1900 sub denumirea „Carol I”, a fost proiectat de inginerul Anghel Saligny și a constituit timp de mai multe decenii o legătură feroviară esențială în zona municipiului Constanța, explică CFR SA.

Începând cu anul 1992, tunelul nu a mai fost exploatat, din cauza infiltrațiilor de apă și a degradării structurale. Prin proiectul propus, infrastructura va fi consolidată și reabilitată, cu păstrarea elementelor constructive originale realizate din piatră.

Valoarea totală estimată a contractului este de 404.037.640 lei, fără TVA, finanțarea fiind estimată a fi asigurată de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Durata totală a contractului este de 32 de luni, structurată în 6 luni pentru proiectare, două luni pentru avizarea și aprobarea documentațiilor și 24 de luni pentru execuția lucrărilor. După finalizarea recepției, lucrările vor beneficia de o perioadă de garanție de 60 de luni .

Ce lucrări se vor face

Investiția prevede realizarea unor lucrări complexe de modernizare a infrastructurii feroviare. Acestea includ consolidarea și reabilitarea tunelului existent, precum și extinderea acestuia cu aproximativ 200 de metri în direcția stației Palas. Proiectul include, de asemenea, reabilitarea și electrificarea liniei CF 816 Palas – Port A, în configurație de linie simplă electrificată, pentru exploatarea trenurilor de marfă în condiții de siguranță și eficiență, spune CFR SA.

În cadrul lucrărilor vor fi modernizate instalațiile de semnalizare prin implementarea unui Bloc de Linie Automat Integrat (BLAI) și adaptarea instalațiilor de centralizare din stația Palas. Totodată, vor fi realizate lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor, în vederea eliminării infiltrațiilor și protejării infrastructurii feroviare.