Un ultim apel al șefului OMS către Statele Unite să nu părăsească organizația. „Vom pierde toți”

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lansat joi un ultim apel către SUA să nu părăsească această organizaţie, din care principala putere a lunii ar urma să se retragă pe 22 ianuarie 2026, la un an după ce preşedintele Donald Trump a anunţat această decizie, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

„Există lucruri care pot fi realizate doar împreună cu OMS, legate de securitatea sanitară, şi din acest motiv cerem Statelor Unite să-şi reconsidere decizia, întrucât lumea poate fi în siguranţă numai dacă suntem toţi în aceeaşi barcă”, a declarat Tedros Ghebreyesus la o conferinţă de presă de bilanţ al anului 2025.

Plecarea Washingtonului din OMS, organizaţie în care Statele Unite au fost principalul contributor financiar până anul acesta, „va fi o pierdere pentru toată lumea” şi atât SUA, cât şi restul lumii vor avea de suferit, a adăugat Tedros.

El a amintit că ordinul executiv semnat de preşedintele american Donald Trump imediat după revenirea sa Casa Albă, prin care a stabilit retragerea SUA din OMS, enumera mai multe justificări ce ar motiva această decizie, dar, potrivit lui Tedros, „niciunul dintre aceste motive nu este întemeiat”.

Ordinul lui Trump critica, de exemplu, modul în care OMS a gestionat pandemia de COVID-19 şi, în acest sens, Tedros a recunoscut că au existat „puncte slabe”, dar a apreciat că „s-au învăţat lecţii pentru îmbunătăţirea sistemelor de sănătate la toate nivelurile”.

Cât despre argumentul lui Trump conform căruia contribuţia financiară a SUA la OMS este excesivă, Tedros a afirmat că inclusiv această organizaţie „doreşte ca Statele Unite să plătească mai puţin”, pentru a-şi reduce dependenţa faţă de principalii săi donatori.

Iar în ce priveşte criticile administraţiei americane despre lipsa de independenţă a OMS – un alt motiv invocat de Trump în aceeaşi decizie – Tedros a apărat OMS, afirmând că această organizaţie nu a avut nicio problemă să-şi exprime dezacordul faţă de marile puteri, nu doar faţă de SUA, ci şi faţă de altele precum China şi Rusia.