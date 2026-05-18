Un urmărit internaţional de pe lista Most Wanted, adus în ţară din Rusia. Ce pedeapsă are de executat

Un bărbat urmărit internaţional din categoria Most Wanted a fost adus în ţară, luni, din Rusia, el fiind condamnat la 12 ani şi 6 luni de închisoare pentru constituirea unei grupări de crimă organizată, deţinerea de muniţie de război, instigare la omor şi alte infracţiuni, informează luni seară Poliţia Română.

Potrivit Poliției, este vorba de „un bărbat în vârstă de 65 de ani, născut în Moldova”, având cetăţenie română şi domiciliul în Iaşi, numele său fiind Vasile Rodideal.

„Acesta a fost condamnat la 12 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea şi susţinerea unei grupări de criminalitate organizată, deţinerea fără drept de muniţie destinată armelor de război, instigare neurmată de executare la săvârşirea infracţiunii de omor calificat, instigare la săvârşirea infracţiunii de deţinere a unei bancnote false în vederea punerii în circulaţie, conducere pe drumurile publice a unui autoturism în condiţii de suspendare temporară a dreptului de a conduce”, a informat Poliţia Română.

Bărbatul a fost extrădat în urma cooperării prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Poliţiei Române şi al organelor judiciare cu autorităţile din mai multe state.

Bărbatul adus din Rusia a fost dus într-o unitate de detenţie, în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.