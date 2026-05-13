Un urs a fost capturat în incinta Şcolii de Poliţie din Câmpina, într-o cuşcă special amplasată. Animalul va fi relocat

Un exemplar de urs brun a fost capturat, miercuri, în incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” din municipiul Câmpina, într-o cuşcă autorizată și special amplasată pentru prinderea animalului sălbatic, a cărui prezenţă a fost semnalată în mod repetat în zonă, a informat Poliţia.

„În ultima perioadă, prezența unui exemplar de urs brun a fost semnalată în mod repetat în zona municipiului Câmpina, inclusiv în proximitatea și incinta Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”, existând preocupări privind siguranța persoanelor și prevenirea unor eventuale incidente. În acest context, au fost efectuate demersurile necesare, conform cadrului legal și procedurilor specifice, pentru amplasarea unei cuști autorizate destinate capturării animalului sălbatic”, explică Poliţia Română într-un comunicat.

Astfel, în cursul zilei de miercuri, un comisar de poliție din cadrul Școlii de Poliție din Câmpina a sesizat la 112 faptul că exemplarul de urs a fost capturat în cușca special amplasată în acest scop, în incinta unității de învățământ.

Urs capturat în incinta Şcolii de Poliţie din Câmpina, într-o cuşcă special amplasată. Susă video: Poliţia Română

„Animalul este viu și se află în siguranță, iar la fața locului au intervenit polițiștii prahoveni, dar și echipaje din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, urmând ca, potrivit protocolului și competențelor legale, să acționeze și celelalte instituții abilitate în gestionarea unor astfel de situații. Exemplarul de urs urmează să fie preluat și relocat în condiții de siguranță, cu respectarea normelor privind protecția și bunăstarea animalelor”, precizează Poliţia Română.

În același comunicat, Poliţia Română subliniază că „Inspectoratul de Poliție Județean Prahova tratează cu maximă responsabilitate atât siguranța cetățenilor, cât și protejarea faunei sălbatice, acționând permanent pentru prevenirea oricăror situații care pot pune în pericol viața și integritatea persoanelor ori echilibrul mediului natural” și recomandă totodată cetățenilor ca, „în situația observării unor animale sălbatice în apropierea zonelor locuite, să nu se apropie de acestea, să evite orice comportament care le-ar putea provoca și să sesizeze de îndată autoritățile competente prin apel la 112”.