„Un vagon costă două milioane de euro” – De ce a eșuat promisa revoluție a trenurilor europene de noapte

În ultimii ani s-a scris mult despre dezvoltarea trenurilor de noapte în Europa, despre rute mai lungi de 1.000 km în vagoane confortabile și la prețuri foarte bune. Publicația Politico explică însă într-o analiză de ce marea promisiune a trenurilor de noapte de lungă distanță nu s-a concretizat.

Austria este centrul european al trenurilor de noapte, datorită companiei de stat OBB care a lansat în 2016 serviciul Nightjet pe care l-a tot extins, având și curse (de la Viena) chiar și până la Paris și Amsterdam.

Însă extinderea promisă, cu noi rute lansate la fiecare final de an, în decembrie când intră în vigoare noul mers al trenurilor, nu s-a concretizat, iar unele trenuri au fost eliminate, cum ar fi cel dintre Viena și Paris, care nu mai circulă (după ce statul francez a retras subvențiile).

Publicația Politico explică faptul că planul extinderii trenurilor de noapte a „deraiat” din mai multe motive: vagoanele sunt scumpe, costurile de operare sunt foarte ridicate și pot fi acoperite doar prin subvenții de la stat, iar orarul unui tren trebuie agreat la nivel de minut de către operatorii feroviari din mai multe țări, ceea ce este extrem de complicat. Birocrația a jucat și ea un rol important în evoluția acestor trenuri.

În plus, marile companii feroviare naționale, cel mai bine poziționate financiar pentru a investi, privesc serviciile de noapte ca fiind activități nerentabile sau, în cel mai bun caz, ca fiind o nișă.

O serie de startup-uri vor să intre pe piață, însă au nevoie de finanțare serioasă, mai ales că vagoanele cușetă și de dormit sunt scumpe (chiar și cele second-hand și cele vechi de 4-5 decenii). Sunt startup-uri care au tot amânat lansarea serviciilor, din motive financiare, logistice și birocratice. Cele care se extind o fac cu prudență (European Sleeper), iar cele care nu au lansat încă servicii vor să închirieze vagoane, nu să le cumpere. (Nox).

Thibault Constant, un YouTuber cunoscut, dar și fondator al unui startup care vrea să lanseze rute noi de trenuri de noapte, spune că un vagon pentru aceste trenuri este foarte scump, costă două milioane de euro, iar costurile totale de operare sunt atât de mari, încât cei mai mulți investitori spun din start că nu există nicio șansă ca o companie de trenuri de noapte europene să facă profit.

Un reprezentant al operatorului de stat OBB a spus că, deși există cerere pentru trenurile de noapte, „costurile de operare limitează oferta de servicii”. El a mai adăugat pe lista de probleme și faptul că durează mult până să fie livrate vagoanele noi comandate, costurile cu personalul sunt tot mai mari și apar des șantiere care fac imposibilă operarea rutelor nocturne în fiecare zi a lunii.

Chris Engelsman, fondator al unui startup de profil, spune că există mereu obstacole operaționale, cum ar fi mesaje de la companiile de infrastructură care spun: „ne pare rău, însă trenul vostru nu poate circula timp de o lună”. El adaugă și că este foarte greu să planifici ruta unui tren care traversează 4-5 țări, fiindcă trebuie să negociezi separat cu fiecare țară și este greu să optimizezi întregul traseu. Dacă ești obligat să staționezi peste o oră la o anumită stație, întreg parcursul trenului devine foarte lung și deci neatractiv pentru pasageri.

Cele mai lungi trasee pentru trenurile de noapte europene sunt de peste 1.200 km și durează peste 15 ore.