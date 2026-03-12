Un val de aer polar lovește România în luna martie: Când se schimbă radical vremea

Primăvara timpurie, cu temperaturi de 20 de grade, este întreruptă de un curent de aer rece care coboară peste România. Fenomenul pune capăt perioadei neobișnuit de calde și aduce o răcire bruscă, dar și primele șanse de ploaie după o secetă istorică, potrivit estimărilor publicate de ANM pentru perioada 12 – 19 martie.

România trece printr-o situație meteo neobișnuită în această lună. În prima decadă a lunii martie aproape că nu a plouat deloc, media fiind de doar 0,1 litri pe metru pătrat, față de normalul de 41 de litri, au transmis meteorologii. Această secetă a fost cauzată de un blocaj atmosferic care a dominat continentul.

Până la începutul săptămânii viitoare, vremea rămâne caldă în vest și centru, unde s-au atins deja 20 de grade.

În schimb, în regiunile din sud și est, temperaturile sunt limitate de umezeala venită dinspre Marea Neagră, care aduce ceață și nori joși, în special dimineața și noaptea.

Schimbarea radicală la mijlocul lui martie

Circulația aerului se modifică după 17 martie, când o masă de aer polar pătrunde dinspre nord-estul Europei. Această schimbare scade temperaturile în toată țara și aduce precipitații sub formă de ploaie în zonele joase.

La munte, răcirea transformă ploile în ninsori, în special la altitudini mari. Stratul de zăpadă se poate depune din nou, după ce temperaturile ridicate din ultimele zile au topit zăpada existentă. Totodată, vântul se intensifică pe creste și accentuează senzația de frig.

Meteorologii avertizează că restul lunii martie va fi marcat de această scădere a temperaturilor. Revenirea la valori scăzute după zilele calde poate afecta agricultura, existând riscul de îngheț în zonele unde pomii au înflorit deja.

