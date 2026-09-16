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Actualitate

Un verdict major va veni miercuri la Haga într-un proces de crime împotriva umanității: Procurorul a cerut 45 de ani, acuzatul spune „Mă aștept să fiu achitat”

George Sîrbu
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Un complet de judecători internaționali va pronunța miercuri, la Haga, un verdict foarte așteptat împotriva fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaci, și a altor trei înalți responsabili ai mișcării de gherilă kosovare din anii 1990, acuzați de crime de război.

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