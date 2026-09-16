Un verdict major va veni miercuri la Haga într-un proces de crime împotriva umanității: Procurorul a cerut 45 de ani, acuzatul spune „Mă aștept să fiu achitat”

Un complet de judecători internaționali va pronunța miercuri, la Haga, un verdict foarte așteptat împotriva fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaci, și a altor trei înalți responsabili ai mișcării de gherilă kosovare din anii 1990, acuzați de crime de război.

La peste trei ani de la începerea proces de la Haga, camerele specializate pentru Kosovo vor decide dacă fostul lider politic al Armatei de Eliberare a Kosovo (UCK) și ceilalți trei acuzați sunt vinovați de crimele comise de această mișcare de gherilă în timpul războiului împotriva forțelor sârbe și imediat după acest conflict, „între martie 1998 și septembrie 1999”.

Procurorul Kimberly West a cerut 45 de ani de închisoare pentru fiecare dintre cei patru bărbați, acuzați de crime împotriva umanității și de crime de război. Toți au pledat „nevinovat”, potrivit France Presse.

Pe lângă fostul șef al statului, au fost judecați în acest proces Kadri Veseli, șeful serviciilor de informații ale UCK și unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Thaci, Jakup Krasniqi, purtătorul de cuvânt al grupării de gherilă, și Rexhep Selimi, șeful operațiunilor acesteia.

„Sute de civili” au fost victime

Acuzarea a afirmat că aceștia s-au angajat într-o „organizație criminală”, spunând că au avut loc asasinate, torturi, persecuții și detenții ilegale ale unor persoane în lagăre din Kosovo și din nordul Albaniei.

Aceste crime au fost comise de membri ai UCK împotriva a sute de civili – sârbi, romi și albanezi din Kosovo – considerați oponenți politici, potrivit actului de acuzare.

Avocații acuzaților au susținut că UCK nu dispunea de o structură de comandă suficient de bine organizată pentru a permite liderilor săi să exercite un control efectiv asupra tuturor combatanților.

Thaci crede că va fi achitat

„Mă aștept să fiu achitat de toate capetele de acuzare”, a declarat la sfârșitul lunii august Hashim Thaci, în vârstă de 58 de ani, într-un interviu acordat presei kosovare, din celula sa de la Haga, în Țările de Jos.

Hashim Thaci, la Haga, Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia

Președinte al Kosovo la momentul punerii sale sub acuzare în noiembrie 2020, acesta a demisionat și s-a prezentat la Haga, unde a fost plasat în arest.

„Există un singur adevăr. Sunt complet nevinovat”, a afirmat el în februarie, la ultima ședință din cadrul acestui proces, început în aprilie 2023.

Aproximativ 13.000 de persoane au fost ucise în conflictul din Kosovo, dintre care 11.000 de albanezi kosovari, în majoritate civili. Acest război s-a încheiat cu o campanie de bombardamente a NATO care a obligat forțele sârbe să se retragă de pe acest teritoriu.

Thaci și UCK sunt un simbol pentru Kosovo

Pentru majoritatea locuitorilor din Kosovo de origine albaneză, Hashim Thaci și UCK sunt simbolurile luptei pentru independența față de Serbia.

După război, fostul șef al statului a rămas o figură politică centrală și a jucat un rol decisiv în proclamarea independenței în 2008 de către această fostă provincie sârbă, pe care Belgradul refuză în continuare să o recunoască.

Hashim Thaci a fost primul șef al guvernului din Kosovo după ruperea unilaterală a legăturii instituționale care unea acest teritoriu cu Serbia (2008-2014), apoi președintele său (2016-2020).

„Kosovo așteaptă”

Sâmbătă, cu patru zile înainte de pronunțarea verdictului, câteva zeci de mii de persoane s-au adunat la Pristina pentru a cere eliberarea celor patru bărbați.

„Eliberarea Kosovo a fost obținută cu prețul unor sacrificii. Niciun tribunal nu va putea șterge acest adevăr”, le-a spus manifestanților Hysni Gucati, președintele asociației veteranilor de război kosovari.

Susținătorii foștilor membri ai gherilei se așteaptă la eliberarea acestora, în ciuda acuzațiilor grave care le sunt aduse, iar pregătirile pentru întoarcerea lor în țară sunt deja în curs.

În piața centrală din Pristina, susținătorii lor au instalat un ceas cu numărătoare inversă până la ora pronunțării verdictului, însoțit de mesajul „Kosovo așteaptă”. Aceleași panouri au fost instalate și în alte orașe, unde se așteaptă ca oamenii să urmărească în direct citirea verdictului, începând cu ora 08:00 GMT.

Tribunalul este kosovar, dar a fost mutat la Haga

„Așteptăm miercuri eliberarea eliberatorilor. Acest proces a fost unul pur politic (și orchestrat) împotriva UCK”, a declarat sâmbătă pentru AFP Limon Dervishaj, în vârstă de 40 de ani, venit din Elveția pentru a participa la adunare.

Camerele specializate pentru Kosovo sunt o instanță înființată de Parlamentul kosovar cu misiunea de a-i judeca pe foștii membri ai gherilei.

Acestea fac parte din sistemul judiciar kosovar, dar sunt alcătuite din personal internațional.

Acest tribunal a fost mutat la Haga pentru a reduce presiunile asupra martorilor. Hashim Thaci este judecat și într-un alt proces, de aceeași instituție, pentru obstrucționarea justiției.

El este acuzat de parchet, care a cerut o pedeapsă de șase ani de închisoare, că ar fi încercat să influențeze martorii.