Un veteran de pe Wall Street pariază pe o teorie din anii ’60 împotriva marii temeri legate de AI

În timp ce marile puteri economice ale lumii se luptă se câștige războiul din domeniul inteligenţei artificiale, noua tehnologie provoacă unde de șoc și în piața muncii, ducând la o anxietate colectivă, mulți angajați trăind cu teama că își vor pierde jobul.

Deși există un cor al pesimiștilor care susține că IA riscă să devină o amenințare importantă pentru piața muncii, ducând la un șomaj masiv, șeful Bank of American, Brian Moynihan, nu anticipează că avansul tehnologiei va duce la un „măcel” în rândul salariaților, potrivit publicației Fortune.

Cererea crescută de AI, care provoacă și o criză de memorii RAM la nivel global, poate produce perturbări la toate nivelurile și în sectorul bancar, spune veteranul de pe Wall Street.

Însă el rămâne circumspect în ceea ce privește o posibilă prăbușire a pieței muncii, având în vedere că economiile lumii au trecut deja prin transformări tehnologice.

Exemplul dat șeful Bank of America

Invitat la podcastul „This is Working”, Moynihan a pariat că istoria se va repeta și a oferit un exemplu sugestiv. În 1969, în SUA lucrau aproximativ 80 de milioane de oameni. În 2019, numărul salariaților ajunsese la 160 de milioane, potrivit bancherului, care a subliniat că tehnologia a remodelat radical economia americană în timp ce numărul angajaților s-a dublat în ultima jumătate de secol.

„Oamenii scriau… în 1969 că nu vor mai exista manageri în afaceri, deoarece computerul în sine va elimina nevoia de manageri, deoarece aceștia doar transferau informații. Ei bine, ghiciți ce? Astăzi, avem 20.000 de manageri la Bank of America. Și ni s-a spus în 1969 că nu va mai exista producție în SUA, că nu vor mai exista locuri de muncă, că computerele le vor elimina, că Japonia va prelua controlul”, a spus șeful Bank of America.

Moynihan, care este în fruntea Bank of America din 2010, cu un salariu de 41 de milioane de dolari în 2025, nu este singurul optimist de pe Wall Street.

Optimism parțial și la JP Morgan

Și șeful JPMorgan Chase, Jamie Dimon, vede echilibrat evoluția AI și indică oportunitățile pe care le poate aduce aceasta. Înainte de Crăciun, el sugera că tehnologia ar putea duce, într-o zi, la mai puține ore de muncă și „vieți minunate”, ba chiar la o speranță de viață de 100 de ani.

Dar asta nu înseamnă că angajații sau decidenții politici își pot permite să ignore faptul că IA va duce la unele perturbări pe piața muncii, în opinia sa.

Dar optimismul lui a venit totuși cu un avertisment. Dimon a spus anul trecut, într-un interviu pentru Fortune, că AI „va elimina locuri de muncă” și că „oamenii ar trebui să înceteze să bage capul în nisip”.

El a cerut o discuție serioasă între guvern, companii și societate despre reconversie profesională, protecția veniturilor și chiar pensionare anticipată.

„Nu poți pur și simplu să iei toți acești oameni și să-i arunci în stradă, unde următorul loc de muncă le aduce 30.000 de dolari pe an, când ei câștigă 150.000 de dolari. Vei avea o revoluție”, a spus Dimon.

Instituțiile financiare folosesc AI

La rândul său, Moynihan recunoaște că impactul inteligenței artificiale va fi real. Ca multe alte instituții financiare, și Bank of America folosește deja modele automate și algoritmi în zone precum tranzacționarea.

Pentru șeful Bank of America, noile instrumente de inteligență artificială sunt, înainte de toate, extensii ale capacităților umane și reprezintă „un mare beneficiu” care se aplică tuturor actorilor din sectorul financiar.

Adoptarea inteligenței artificiale în sistemul bancar este în continuă accelerare. Potrivit indicelui Evident AI, actualizat în octombrie 2025, Bank of America, a doua cea mai mare din lume, se clasează printre primele 10 companii la nivel global pentru inovația și transparența în domeniul AI. JP Morgan Chase este liderul sectorului, urmat de Capital One și Royal Bank of Canada.