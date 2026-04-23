Un vulcan uriaș din Grecia despre care se credea că e stins a acumulat treptat magmă timp de 100.000 de ani

Vulcanul Methana situat la 50 km sud-vest de Atena a părut adormit timp de peste 100.000 de ani, fără să erupă sau să degaje fum. Cercetătorii au descoperit acum că, deși pare stins, el a acumulat în mod constant cantități uriașe de magmă în adâncul său, relatează The Independent.

„Acest lucru evidențiază importanța monitorizării vulcanilor adormiți, chiar și în absența erupțiilor recente”, scriu autorii în studiul publicat miercuri în revista Science Advances.

Oamenii de știință au analizat cristale minuscule de zircon, care se formează în rezervoarele de magmă din scoarța terestră, pe măsură ce aceasta se răcește. Aceste cristale funcționează ca niște capsule naturale ale timpului, păstrând informații despre momentul și condițiile în care s-au format.

„Putem considera cristalele de zircon drept niște mici înregistratoare de zbor. Datând peste 1.250 dintre ele, de-a lungul a 700.000 de ani de istorie vulcanică, am reconstruit cu precizie viața internă a vulcanului”, explică vulcanologul Olivier Bachmann de la ETH Zurich.

„Ceea ce am aflat este că vulcanii pot «respira» în subteran timp de milenii fără să ajungă vreodată la suprafață”, a spus el.

Unde se află Vulcanul Methana în Grecia, FOTO: Google Maps

Ce au descoperit cercetătorii sub vulcanul din Grecia

Analiza a arătat că magma a fost produsă aproape continuu sub vulcanul Methana, aflat pe peninsula cu același nume din Grecia, în pofida faptului că acesta a avut o perioadă excepțional de lungă de liniște, de peste 100.000 de ani.

„Pentru autoritățile responsabile de riscul vulcanic, de exemplu în Grecia, Italia, Indonezia, Filipine, America de Sud și de Nord, Japonia etc., acest lucru înseamnă reevaluarea nivelului de risc al vulcanilor care au fost liniștiți timp de zeci de mii de ani, dar care prezintă semne periodice de neliniște magmatică”, spune dr. Bachmann.

Pe parcursul intervalului de 100.000 de ani, cercetătorii spun că dezvoltarea cristalelor de zircon a atins un vârf sub vulcan, oferind dovezi clare ale unei activități magmatice intense.

S-a constatat că magma care alimentează camera superioară a vulcanului Methana este foarte bogată în apă, mult mai mult decât se așteptau cercetătorii. Oamenii de știință au stabilit că acest lucru ar putea fi explicat prin faptul că mantaua de sub Methana este puternic influențată de sedimentele de pe fundul oceanului și de cantități semnificative de apă.

Acest proces, spun ei, „hidratează” mantaua, declanșează cristalizarea și face, de asemenea, producția de magmă mai eficientă.

Un proces care duce la mai puțin erupții vulcanice, dar la un pericol mai mare

Cercetătorii afirmă că o astfel de cristalizare rapidă a magmei bogate în apă ar putea duce la mai puține erupții, dar că sunt necesare studii suplimentare asupra unor cazuri similare.

„De fapt, credem că mulți vulcani din zonele de subducție ar putea fi alimentați periodic de magmă primitivă deosebit de bogată în apă, un fenomen pe care comunitatea științifică nu l-a recunoscut încă pe deplin”, a declarat Răzvan-Gabriel Popa, un alt autor al studiului.

Rezultatele indică faptul că o perioadă îndelungată de liniște vulcanică nu înseamnă că un vulcan este stins.

Dimpotrivă, aceasta ar putea semnala acumularea unui sistem magmatic vast și potențial mai periculos, cu „implicații majore” pentru evaluarea riscului vulcanic, spun oamenii de știință.

Aceștia avertizează că astfel de vulcani aparent adormiți pot rămâne liniștiți timp de milenii, acumulând discret energie și transformându-se în sisteme extrem de periculoase.