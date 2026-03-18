Un zbor neobișnuit, în plin război. Cine se afla la bordul unui avion Iliușin Il-76 al guvernului Rusiei care a zburat din Iran la Moscova zilele trecute

Avionul a zburat din Iran spre Rusia joia trecută, în ziua în care noul lider iranian Mojtaba Khamenei ar fi fost transportat la Moscova pentru îngrijiri medicale, potrivit unor informații din Kuwait, scrie publicația rusă independentă Novaia Gazeta Europa.

Un avion aparținând Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia a zburat joia trecută de la o bază aeriană situată la granița dintre Iran și Azerbaidjan către capitala Rusiei, conform datelor de urmărire a zborurilor consultate de Novaia Gazeta Europa.

Informația apare după o relatare neconfirmată a ziarului kuweitian Al-Jarida, care, citând o „sursă de rang înalt”, a afirmat duminică că Vladimir Putin a aranjat ca Mojtaba Khamenei să fie transportat cu avionul din Iran joi pentru a primi tratament medical la Moscova, după ce a suferit răni grave în atacul aerian israelian care l-a ucis pe tatăl său și fostul lider suprem iranian, Ali Khamenei.

Ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali, citat de Tass, a negat marți informația potrivit căreia noul lider suprem ar primi îngrijiri medicale la Moscova.

Cert este că Khamenei nu a apărut încă în public de când a fost desemnat succesor al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis de atacurile americano-israeliene în 28 februarie.

Zborul avionului Iliușin Il-76

Informațiile disponibile pe site-ul de urmărire Flightradar24 arată că un avion al guvernului rus a zburat joi de la Moscova către orașul azer Lankaran, situat la 40 km de granița cu Iranul, înainte de a se întoarce la Moscova în aceeași seară.

Conform relatărilor locale, avionul transporta oficial 13 tone de ajutor umanitar către Iran, care a fost preluat de camionete trimise de Semiluna Roșie Iraniană.

În timpul zborului de la Moscova la Lankaran, avionul a urmat o traiectorie relativ normală, cu câteva mici anomalii în apropierea Moscovei, probabil cauzate de măsurile anti-drone din capitală.

Cu toate acestea, la întoarcerea în Rusia, aeronava a înregistrat salturi neregulate în poziția sa, ceea ce indică fie că transponderul transmitea date de localizare falsificate, fie că aeronava a fost ținta unui bruiaj GPS puternic, scrie Novaia Gazeta.

Avionul în cauză este un Iliușin Il-76, din era sovietică, care a fost utilizat recent pentru evacuarea rușilor blocați în Israel, Liban și Iran în urma izbucnirii ostilităților în Orientul Mijlociu la începutul acestei luni.

Potrivit site-ului web al Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia, aeronavele de acest tip pot găzdui până la cinci module medicale, fiecare capabil să transporte patru pacienți răniți.

Khamenei a fost rănit în atacul care l-a ucis pe tatăl său

Afirmațiile inițiale ale americanilor, potrivit cărora Mojtaba Khamenei ar fi fost „desfigurat” în urma atacului israelian asupra complexului Khamenei din Teheran, au fost parțial confirmate miercuri de ambasadorul Iranului în Cipru, Alireza Salarian, care a declarat într-un interviu că fiul mai mic al lui Khamenei a avut „norocul să supraviețuiască atacului”.

Potrivit unor informații, noul ayatollah a suferit leziuni grave la picior, braț și mână.

Mojtaba Khamenei a supraviețuit raidurilor americane și israeliene pentru că a ieșit la o plimbare în grădină cu câteva minute înainte ca locuința sa să fie distrusă de rachete.

Potrivit publicației Telegraph, Mojtaba Khamenei a fost vizat în același atac care i-a ucis tatăl și alți membri ai conducerii Republicii Islamice.

Cu toate acestea, el ieșise cu câteva momente înainte ca rachetele balistice israeliene Blue Sparrow să-i lovească reședința, la ora 9:32 (ora locală), pe 28 februarie.