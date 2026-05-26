Una din marile companii petroliere și-a concediat intempestiv președintele, invocând comportament „inacceptabil”

Compania petrolieră britanică BP a anunțat marți că l-a demis pe Albert Manifold, președintele său, la mai puțin de un an de la numirea sa în funcție, după ce au fost semnalate „îngrijorări grave” legate de „standardele de guvernanță, supraveghere și conduită”, relatează CNN.

Gigantul petrolier nu a oferit detalii despre presupusele nereguli privind guvernanța sau conduita, însă a precizat că decizia Consiliului de Administrație de a-l înlătura pe Manifold a fost luată în unanimitate. Prețul acțiunilor BP a scăzut cu 5,9% pe Bursa din Londra.

„Albert a contribuit la aducerea unei concentrări binevenite și a unui ritm mai alert în transformarea BP. Cu toate acestea, consiliul a fost surprins și dezamăgit să afle despre probleme de supraveghere a guvernanței și de conduită pe care le consideră inacceptabile și a luat măsuri decisive”, a declarat Amanda Blanc, directoare principală la BP, într-un comunicat.

Manifold, un fost director general al companiei irlandeze de materiale de construcții CRH, i-a urmat lui Helge Lund în funcția de președinte al BP în data de 1 octombrie 2025.

BP a numit un președinte interimar „cu efect imediat”, în timp ce compania caută un înlocuitor permanent.

Ian Tyler, președintele interimar, a declarat că BP „avansează rapid” în implementarea noii sale direcții strategice și că a fost „foarte impresionat” de Meg O’Neill, care a devenit în aprilie prima femeie director general al BP.

„Sub conducerea ei, construim un BP mai simplu, mai puternic și mai valoros”, a adăugat el.