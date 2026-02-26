Una din ultimele șanse de a evita un război SUA-Iran. Culisele negocierilor cruciale care au loc azi la Geneva

Oficialii iranieni și americani se întâlnesc joi, la Geneva, pentru o nouă rundă de negocieri menite să rezolve disputa pe tema programului nuclear al Teheranului și să prevină un eventual atac al forțelor americane mobilizate în regiune, scrie Reuters.

SUA și Iranul au reluat negocierile în această lună, cu scopul de a rezolva impasul privind programul nuclear al Teheranului, despre care Washingtonul, alte state occidentale și Israelul consideră că urmărește construirea de arme nucleare. Teheranul neagă acest lucru.

Emisarul special al SUA Steve Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, vor participa la discuțiile indirecte de joi cu ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Discuțiile urmează celor de săptămâna trecută și vor fi mediate de ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi.

Președintele american Donald Trump și-a expus pe scurt argumentele în favoarea unui posibil atac asupra Iranului în discursul său privind starea națiunii, adresat marți Congresului, afirmând că preferă să rezolve problema prin diplomație, dar că nu va permite Teheranului să dețină arme nucleare.

Miercuri seara, Araqchi și Albusaidi au discutat propunerile pe care Iranul le va prezenta pentru a ajunge la un acord, potrivit unei declarații publicate pe X de ministerul de externe al Omanului.

Albusaidi urmează să se întâlnească joi dimineață cu echipa de negociatori americani pentru a transmite punctul de vedere al Iranului și pentru a-l asculta pe cel al Statelor Unite, a precizat declarația.

„Iranul nu poate avea arme nucleare”

Miercuri, vicepreședintele SUA, JD Vance, a reluat argumentul lui Trump. „Iranul nu poate avea arme nucleare. Acesta ar fi obiectivul militar final, dacă aceasta este calea pe care (Trump) a ales-o”, a declarat Vance într-un interviu acordat Fox News.

SUA au adunat o forță militară masivă în Orientul Mijlociu – cea mai mare desfășurare militară din regiune de la invazia Irakului în 2003 – stârnind temeri privind un conflict regional mai amplu.

În iunie anul trecut, SUA s-au alăturat Israelului printr-un atac împotriva instalațiilor nucleare iraniene. Trump a declarat atunci, și a insistat și marți, că atacul cu pricina a distrus instalațiile nucleare.

Zilele trecute, Witkoff a spus că Teheranul s-ar afla la doar o săptămână de momentul în care ar obține suficient material nuclear îmbogățit pentru construirea unei bombe.

Trump a declarat pe 19 februarie că Iranul trebuie să încheie un acord în 10-15 zile, avertizând că, în caz contrar, se vor întâmpla „lucruri foarte rele”. Iranul a amenințat că va riposta cu înverșunare dacă va fi atacat din nou.

SUA vor și limitări ale programului de rachete

Propunerile Iranului nu au fost făcute publice, dar discuțiile de la Geneva ar putea include crearea unui consorțiu regional pentru îmbogățirea uraniului, o idee care a fost abordată în negocierile anterioare, precum și idei despre destinația stocului de aproximativ 400 kg de uraniu puternic îmbogățit al Iranului.

În schimb, Iranul vrea ridicarea sancțiunilor care i-au paralizat economia. Criticii spun că orice reducere a acestor sancțiuni ar oferi regimului de la Teheran salvarea.

Însă rămâne neclar ce condiții ar putea considera Trump acceptabile pentru un acord.

Iranul a respins deja discutarea limitelor programului său de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupurilor aliate din regiune – o alianță pe care Teheranul o numește „Axa Rezistenței” și care include Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban, milițiile din Irak și Houthi din Yemen.

Deși discuțiile se vor concentra pe programul nuclear al Iranului, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că refuzul Iranului de a discuta despre programul său de rachete balistice este o „problemă majoră” care va trebui abordată în cele din urmă, deoarece rachetele sunt „concepute exclusiv pentru a lovi America” și reprezintă o amenințare la adresa stabilității regionale.

„Dacă nu se pot face progrese nici măcar în ceea ce privește programul nuclear, va fi dificil să se facă progrese și în ceea ce privește rachetele balistice”, a declarat Rubio reporterilor la Saint Kitts, miercuri seara.

Pregătiri pentru un posibil conflict

Prețurile petrolului au crescut ușor joi, pe măsură ce investitorii evaluau dacă negocierile dintre SUA și Iran ar putea evita un conflict militar care riscă să perturbe aprovizionarea, deși creșterile au fost limitate de o creștere a stocurilor de țiței din SUA.

Arabia Saudită își mărește producția și exporturile de petrol ca parte a unui plan de urgență în cazul în care un eventual atac al SUA asupra Iranului ar perturba aprovizionarea din Orientul Mijlociu, au declarat miercuri două surse familiarizate cu planul.

Araqchi a declarat marți că țara sa urmărește să ajungă la un acord echitabil și rapid, dar a reiterat că nu va renunța la dreptul său la tehnologia nucleară pașnică. Washingtonul consideră că îmbogățirea uraniului în Iran reprezintă o potențială cale către arme nucleare.

„Un acord este la îndemână, dar numai dacă diplomația are prioritate”, a declarat Araqchi într-o declarație pe X.

Regimul de la Teheran, sub presiune internă

Între timp, în Iran, liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei se confruntă cu cea mai gravă criză din cei 36 de ani de conducere, economia fiind afectată de sancțiunile înăsprite și de protestele reînnoite care au urmat tulburărilor majore și represiunii sângeroase din ianuarie.

Trump a anunțat marți că represiunea s-a soldat cu moartea a 32.000 de protestatari.

Un atac limitat sau o campanie prelungită?

Presa americană, citând surse anonime din administrație, a sugerat că Trump ia în considerare lansarea unui atac inițial în zilele următoare împotriva Gardienilor Revoluției Iraniene sau a instalațiilor nucleare, pentru a exercita presiuni asupra liderilor țării.

Dacă negocierile ar eșua, președintele ar putea ordona o campanie extinsă, cu scopul de a-l răsturna pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Presa americană a relatat de asemenea că șeful Statului Major ar fi avertizat că atacurile împotriva Iranului ar putea fi riscante, putând atrage SUA într-un conflict prelungit, deși Trump a insistat că generalul Dan Caine consideră că războiul ar fi „ușor de câștigat”.

Între timp, Iranul a amenințat că va răspunde la orice atac lovind obiectivele militare americane din Orientul Mijlociu și Israel.

Țările aliate ale SUA din regiune sunt îngrijorate că un atac asupra Iranului ar putea duce la un conflict mai amplu și au subliniat că puterea aeriană nu va fi suficientă pentru a schimba conducerea țării.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat însă împotriva unui acord care nu include rachetele balistice ale Iranului și forțele proxy din regiune.