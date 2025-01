Una dintre angajatele de la Senat care au protestat împotriva măsurilor anunțate de Ilie Bolojan este Gabriela Crețu, fostă senatoare PSD și fosta soție a lui Dumitru Buzatu: „Va fi doar o accentuare a crizei”

Gabriela Crețu a fost aleasă în 2004 deputată, apoi a fost europarlamentar, după care în 2009 a ocupat funcția de „reprezentant permanent pe lângă insituțiile europene” în Senatul României. Din această funcție s-a suspendat, pentru că a fost aleasă senatoare trei mandate: din 2012 până în 2024. Acum a revenit la funcția în care fusese numită în anul 2009. „Austeritatea nu este o soluție la criză”, spune ea.

Gabriela Crețu este fosta soție a fostului președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), acuzat de DNA de luare de mită. Ea s-a aflat miercuri printre cele câteva zeci de angajați de la Senat care l-au huiduit pe Ilie Bolojan în timpul unei conferințe de presă în care anunța o serie de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, printre care și eliminarea a 178 de posturi din Senat.

„Da, și eu am fost printre protestatari. Așa cum știți sau nu, eu nu am mai candidat la alegerile din decembrie, așa că am revenit la postul care era suspendat, dat fiind alegerea mea ca senator, de reprezentant permanent pe lângă instituțiile europene. Am reluat funcția pe care o aveam anterior alegerii ca senator”, a declarat Gabriela Crețu, contactată de HotNews.ro.

Foto: colaj HotNews / Ion Mateș

Ea spune că a protestat din solidaritate cu colegii săi, „pentru un principiu”: „Eu am trăit 2009 și am văzut că austeritatea nu este o soluție la criză. Ceea ce va urma va fi doar o accentuare a crizei, pentru că un număr de oameni nu-și vor mai plăti ratele la bancă, băncile vor avea probleme etc”.

Fosta senatoare PSD, despre reducerea de personal de la Senat: „200 de oameni este enorm”

Fosta senatoare PSD spune că este de acord cu eficientizarea, dar este nevoie de mai multe discuții, în contextul în care Ilie Bolojan a anunțat desființarea a 178 de posturi de la Senat.

„Văd că cei care au condus până acum nu-și asumă responsabilitatea că n-a mers bine. Poate că a mers bine. Dar dacă n-a mers bine instituția și e necesar să fie dați afară atâția oameni, nu unul, doi, trei… 200 de oameni este enorm pentru o instituție care trebuie să asigure continuitatea unui Senat care în mare parte e format din membri nou aleși, care au nevoie de suport absolut din partea tehnicului”, a explicat aceasta.

Gabriela Crețu spune că nu există riscul să fie dată afară după reorganizarea organigramei, pentru că „funcția de reprezentant permanent este o funcție înființată prin lege, ca urmare organigrama nu poate… Trebuie modificată legea dacă se dorește acest lucru”.

În discuția cu HotNews.ro, Crețu a explicat că ea nu a ocupat funcția din Senat prin concurs, pentru că legea nu prevede acest lucru.

„Eu fusesem membră a Parlamentului European și cea mai în măsură la momentul respectiv, prin rețeaua pe care o aveam, prin faptul că știam cum funcționează atât Parlamentul României, cât și Parlamentul European, să asigur cerințele postului”, a declarat Crețu,

„Am fost numită de Biroul Permanent, cum se fac toate numirile. Am fost numită când am terminat mandatul european, deci în 2009. Și acum am revenit pe funcție conform contractului de muncă”, a adăugat fosta senatoare PSD.

Sindicatele acuză o „reorganizare făcută în grabă”

Sindicatul Funcționarilor Publici Parlamentari, Sindicatul Personalului Contractual și Sindicatul Șoferilor din Senatul României au transmis încă de marți, 21 ianuarie, că se opun măsurilor de reorganizare anunțate de noul președinte al Senatului, Ilie Bolojan.

„O reorganizare făcută în grabă care să aibă in vedere strict factorul economic (scăderea cheltuielilor salariale) este extrem de îngrijorătoare și nebenefică atât pentru funcționarea instituției cât și pentru angajați și familiile lor”, au transmis într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Ei acuză:

Lipsa transparenței: Reducerea personalului fără criterii clare poate duce la discriminare și la decizii arbitrare.

Încălcarea legislației: Proiectul de hotărâre contravine Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, Codului Administrativ și Codului Muncii.

Impact negativ asupra eficienței: Reducerea personalului riscă să supraîncarce angajații rămași, diminuând calitatea procesului legislativ.

Lipsa unei analize fundamentate: Nu a fost realizată o evaluare detaliată a necesarului de personal, ceea ce poate duce la dezechilibre majore în structura instituțională.

„În România primează supremația legii. Este necesara respectarea legilor in vigoare in materie de dialog social. Consultarea sindicatelor în astfel de situații este imperios necesară. Astfel, cele 3 sindicatele din Senat precizează că cer public președintelui Senatului și secretarului general să fie consultați în toate etapele procesului decizional”, conform acestora.

Cele trei sindicate cer următoarele măsuri:

Implementarea unei reorganizări bazate pe criterii transparente și echitabile. Respectarea drepturilor angajaților, inclusiv protejarea categoriilor vulnerabile, cum ar fi familiile monoparentale și persoanele cu dizabilități. Organizarea unei consultări pentru analizarea impactului măsurilor asupra funcționării Senatului.

„Angajații Senatului sunt esențiali pentru funcționarea eficientă a procesului legislativ. Orice proces de reorganizare trebuie să fie realizat cu respectarea drepturilor acestora și fără a afecta stabilitatea instituției. Facem apel la toți senatorii să sprijine o reformă bazată pe echitate și raționalitate”, au mai transmis reprezentanții angajaților din Senat.