Suedia a tăiat la jumătate prețul abonamentului pe transportul public

Guvernul Suediei a anunțat, marți, că prețul abonamentelor lunare pentru transportul public va fi redus cu 50% în a doua jumătate a anului 2026. Măsura, luată în contextul alegerilor parlamentare din septembrie, a fost descrisă drept o formă de sprijin pentru populație „în cea mai gravă criză energetică pe care a văzut-o lumea vreodată”.

Reducerile temporare intră în vigoare la 1 iulie și se estimează că vor avea un impact bugetar de 6,5 miliarde de coroane suedeze (circa 600 de milioane de euro), a declarat ministrul educației și liderul liberalilor suedezi, Simona Mohamsson, potrivit Reuters.

Printre măsurile care fuseseră anunțate deja în Suedia pentru a atenua efectele războiului din Orientul Mijlociu, unde Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru transporturile de energie, este paralizată de conflictul dintre Iran și SUA, s-au numărat o reducere temporară a taxelor pe combustibil, rambursări ale facturilor la electricitate pentru gospodării și sprijin pentru companiile aeriene.

„Trecem prin cea mai gravă criză energetică pe care a văzut-o lumea vreodată”, a declarat ministrul energiei, Ebba Busch, într-o conferință de presă de marți.

Guvernul minoritar al Suediei, de dreapta, care cooperează îndeaproape cu partidul anti-imigrație Democrații, a redus TVA-ul la alimente din aprilie.

La Stockholm, abonamentul costă circa 100 de euro

În capitala Suediei, un abonament lunar pentru transportul în comun costă echivalentul a aproximativ 100 de euro. Aici intră metroul, trenurile ușoare, tramvaiele, autobuzele și feriboturile urbane.

Spre comparație, în București, un abonament lunar pentru călătorii metropolitane integrate cu metroul costă 160 de lei, adică în jur de 30 de euro, la cursul valutar de astăzi. Potrivit STB, un astfel de abonament permite utilizarea tuturor mijloacelor de transport public de suprafață din Regiunea București-Ilfov și a metroului.

În Suedia, salariul mediu lunar brut este de 42.500 de coroane, adică aproximativ 3.850 de euro, scria într-un material din finalul lunii martie Mobiletator, o platformă specializată în servicii de recrutare și căutare de locuri de muncă în Europa.

În România, câștigul salarial mediu brut pe economie a fost de 9.902 lei (circa 1.890 de euro) în martie 2026, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistică în 13 mai. Cel net a fost de 5.938 lei (circa 1.130 de euro).

FOTO: Mikael Damkier | Dreamstime.com