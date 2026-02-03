Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”

Proprietarul grupului de restaurante City Grill, Dragoș Petrescu, a cumpărat Be­răria Gambrinus din zona Cişmigiu din Bucureşti, informează Ziarul Financiar.

Berăria se află în aceeași zonă în care Petrescu a cumpărat anterior şi fostul restaurant Monte Carlo din mijlocul parcu­lui.

După achiziția berăriei, Petrescu vrea să dezvolte un con­cept dedicat generaţiilor Z şi Y, scrie ZF.

„Își va păstra amprenta locală”

„Localul nu se va numi exact Berăria Gambrinus, deşi avem în plan să păstrăm această amprentă istorică. Vrem să fie cool să vii la noi. Suntem într-o perioadă în care e important să fim atrăgători pentru gene­raţia tânără. Iar generaţiile Z şi Y sunt foarte pretenţioase, dar foarte dispuse să cheltuiască“, a spus acesta.

Berăria Gambrinus a fost în trecut a lui Ion Luca Caragiale

Deși berăria a fost deținută la un moment dat de Ion Luca Caragiale, scriitorul nu e cel care a înființat-o și nici cel care i-a pus numele. Berăria exista încă din 1897, iar Caragiale a achiziționat-o în anul 1901, scrie b365.ro.

La scurt timp după ce a preluat afacerea, Caragiale a încheiat un acord cu celebra fabrică de bere din Azuga, la Gambrinus fiind vândute sortimentele de bere albă „Coroana” și „Salvator”, care era o bere neagră, extrem de apreciată, conform sursei citate anterior.

Nici după ce I.L. Caragiale s-a mutat în Germania, la patru ani de la achiziția berăriei, locația nu dispare. Berăria ajunge să aibă diferiți proprietari de-a lungul anilor. În 1993 berăria era deținută de restauratorul Ionel Petcu. În anii 1940, Gambrinus se mută la locația cea mai cunoscută, cea de pe Bulevardul Elisabeta, de la parterul Palace Hotel (redenumit Hotel Cișmigiu), chiar pe colțul intersecției cu strada Ion Brezoianu, conform b365.ro.

Berăria a supraviețuit și regimului comunist, păstrându-și numele.