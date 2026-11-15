Una dintre cele mai cumplite închisori comuniste ar putea deveni muzeu: Fortul 13 Jilava

Ridicat inițial ca parte din inelul de 18 forturi de apărare a Bucureștiului, inel proiectat de generalul Belgian Henri Alexis Brialmont, Fortul „13 Jilava început să fie folosit ca închisoare după 1907 și, după 1948, a funcționat ca centru de tranzit și exterminare a deținuți politici în timpul regimului comunist .

Fortul 13 Jilava e la aproximativ 10 km sud de București, în comuna Jilava, și una dintre cele mai cumplite și temute închisori politice din România.

La Fortul 13 Jilava a fost comis masacrul din 1940.. În noaptea de 26/27 noiembrie a acelui an, 64 de deținuți politici au fi uciși aici de către Poliția Legionară.

În Fortul 13 Jilava, deținuții, ținuți în celule întunecate, cu obloane bătute în cuie, erau torturați, înfometați și bătuți crunt.

Declarat monument istoric. poate fi vizitat, dar cu anumite restricții, și ar putea să devină muzeu.

Citește, pe B365.ro, istoria unui loc în care, de-a lungul deceniilor, au fost închiși peste 1 milion de oameni,, printre ei numarându-se Corneliu Coposu, monseniorul Vladimir Ghika, mitropolitul Bartolomeu Anania, Nicolae Steinhardt și mulți, mulți alții.