Una dintre cele mai cunoscute clădiri din România este scoasă la vânzare la șase ani după ce a fost cumpărată de la BCR

Palatul Oscar Maugsch, fostul sediu al BCR din zona Universității din București, a fost scos la vânzare de proprietari, scrie site-ul Profit.

Potrivit sursei citate, clădirea, care este monument istoric, a fost cumpărat în 2019 de către familia israeliană Dayan contra unei sume estimate la 28 de milioane de euro. Acum, proprietarul vrea să vândă clădirea care urmează să fie consolidată, restaurantă și transformată într-un hotel de 5 stele Sofitel.

În acest moment, familia Dayan se află în plin proces de discuție cu mai mulți cumpărători interesați de achiziție, scrie Profit.ro.

Terminată acum mai bine de 100 de ani

Clădirea a fost terminată în 1906, după proiectele arhitectului Oscar Maugsch. Potrivit Wikipedia, palatul a adăpostit inițial una dintre primele companii de asigurare din România – Societatea Generală de Asigurări GENERALA. Aceasta a fost înființată la Brăila în 1832 și avea ca scop principal asigurarea mărfurilor în timpul transportului naval. Acționarul principal al Generala a fost Marmorosch Blank ce își avea propriul sediu chiar în vecinătate, pe strada Doamnei. Ulterior, imobilul a fost naționalizat de comuniști, iar după Revoluție a fost sediul BCR.