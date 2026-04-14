Una dintre cele mai cunoscute companii din Europa, condamnată pentru finanțarea terorismului. Opt foști directori, trimiși la închisoare

Un tribunal din Paris a condamnat luni gigantul francez al cimentului Lafarge și opt foști directori pentru finanțarea terorismului, informează site-ul de investigații OCCRP.

Instanța a decis că firma a direcționat aproximativ 5,9 milioane de dolari către grupări jihadiste — printre care ISIS și Frontul Al-Nusrah — pentru a menține în funcțiune o fabrică din Siria pe durata războiului civil.

Fostul director general Bruno Lafont a fost condamnat la șase ani de închisoare, pedeapsă care intră în vigoare imediat. Alți șapte directori au primit pedepse cuprinse între 18 luni și șapte ani.

Tribunalul penal a amendat Lafarge cu 1,125 milioane de euro pentru acuzația de terorism și a impus o amendă vamală comună de 4,57 milioane de euro companiei și celor patru directori pentru încălcarea sancțiunilor financiare internaționale.

Potrivit sursei citate, plățile au fost efectuate între august 2013 și octombrie 2024 prin „plăți de securitate” lunare și achiziții de materii prime destinate a trei organizații teroriste. Anchetatorii au declarat instanței că fondurile au contribuit la finanțarea atacurilor teroriste din 2015 din Franța.

Lafarge, deținută în prezent de grupul elvețian Holcim, a încercat să mențină în funcțiune fabrica sa de 680 de milioane de dolari din Jalabiyeh, în nordul Siriei, pe măsură ce conflictul se intensifica. Compania și-a evacuat personalul străin în 2012, dar a lăsat angajații sirieni în urmă pentru a continua să gestioneze fabrica — o decizie care a dus în cele din urmă la plângerea penală depusă în 2016 de ONG-ul francez anticorupție Sherpa, alături de acei foști muncitori sirieni.

Procesul, care a început în noiembrie 2025, este primul caz în care o multinațională franceză a fost condamnată pentru finanțarea terorismului, mai precizează sursa citată.