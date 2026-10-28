Una dintre cele mai cunoscute rețele de librării din România, victima unui atac cibernetic. Anunț făcut miercuri seara

Un atac cibernetic a perturbat activitatea lanțului de librării Cărturești, astfel că nu mai pot făcute, deocamdată, comenzi online. Compania dă asigurări că datele financiare, precum cele ale cardurilor de plată, nu pot fi afectate întrucât nu sunt stocate în sistemul informatic.

„Dacă ai încercat să intri pe site sau să folosești serviciile noastre în aceste zile, ai observat probabil că lucrurile nu funcționează: ne confruntăm cu un incident de securitate informatică, semnalat în data de 22 octombrie, care ne-a perturbat temporar o parte din activitate”, anunță lanțul de librării.

Cei de la Cărturești precizează că au notificat autoritățile competente cu privire la incident și că a recurs la specialiști externe în securitate cibernetică pentru remedierea problemelor.

„Până în acest moment nu avem indicii că datele utilizatorilor au fost accesate sau extrase. Incidentul este încă în curs de investigare și vom reveni cu actualizări pe măsură ce avem mai multe detalii”, precizează compania.

Recomandări pentru clienți

În mometul de față site-ul carturesti.ro și aplicația mobilă sunt indisponibile astfel că nu pot fi procesate comenzile online. Pe de altă parte, librăriile fizice funcționează în continuare fără probleme majore

„Temporar, programul de loialitate, emiterea facturilor și utilizarea voucherelor nu sunt disponibile. De asemenea, nu se pot acumula puncte la cumpărături sau folosi punctele din sistem. Voucherele cadou rămân valabile și se prelungesc automat până la finalul lunii decembrie”, se spune în comunicatul Cărturești.

Compania recomandă vigilență la mesajele care par să vină din partea sa, iar în cazul în care parola contului Cărturești este folosită și pentru alte conturi se recomandă schimbarea ei pe acele platforme.

Cărturești este un lanț de librării care funcționează pe piața românească a cărții de 25 de ani și are 800 de angajați. Una dintre librăriile sale, Cărturești Carusel, de pe strada Lipscani, a devenit cunoscută și în străinătate din cauza sediului spectaculos, fiind nominalizată în anul 2018 la titlul de „Librăria anului” la London Book Fair.