Una dintre cele mai cunoscute terase din centrul Capitalei a fost demolată cu buldozerul: „Au fost avertizați, amendați, dar au preferat să ignore”

Primăria Capitalei a demolat luni terasa „La Biblioteca” și salonul de evenimente care se aflau în Parcul Cișmigiu din București, informează site-ul B365.ro.

Potrivit reprezentanților Primăriei, terasa și salonul ocupau circa 40 de metri pătrați din parc fără ca proprietarul să dețină autorizație.

În perioada caldă, „La Biblioteca” era una dintre cele mai frecventate terase din parc.

Autoritățile spun că proprietarul fusese deja anunțat că trebuie să elibereze zona și a mai fost amendat în trecut, notează B365.ro.

Întreaga intervenție a fost filmată și publicată pe pagina de Facebook a Poliției locale București.

„Ani la rând s-au întins fără acte. Au fost avertizați, amendați, dar au preferat să ignore”, se arată în mesajul care însoțește imaginile.